A dos años persiste cobro irregular de transporte colectivo

A pesar de que en el mes de enero se conformó la Comisión Mixta Tarifaria, luego de poco más de cuatro meses no se ha sesionado para determinar si la tarifa del transporte público será únicamente oficializada o tendrá un incremento a partir de los 10 pesos que se cobran desde febrero de 2021, al respecto Juan Ortega Gasca presidente de la comisión de Seguridad Pública, Tránsito y Protección Civil, mencionó que la reunión no se ha podido concretar por cuestiones de agenda de sus integrantes, sin embargo, reiteró que no podría existir algún incremento en el pasaje ante las carencias propias que presentan las unidades y el servicio en general.

“Es un tema que ya se rezagó muchísimo (…) es una cuestión es donde debe estar todos en la mesa, no puede haber desde mi punto de vista alguien que falte, sigo insistiendo tienen que estar todos porque todas las partes son importantes y todos tienen que estar para dar su punto de vista (…) sí se les ha convocado a todos nos urge que el tema ya quede créeme que ya estamos convocándolos y aproximadamente en la brevedad estará”, refirió el regidor.

En torno al tema dijo ya se cuenta con toda la parte de evaluación de las condiciones en que se encuentran las unidades que prestan el servicio de transporte colectivo en sus modalidades de urbano y suburbano, en la que se tiene que dar continuidad al tema tarifario, luego de que se reconoció que por más de dos años se ha cobrado una tarifa irregular de 10 pesos.

“Lamentablemente los temas son burocráticos y en lo que pasa el oficio y hay que hacer evaluación y bueno, pero llevamos un poquito avanzados conforme a la formación de toma de protesta de la comisión, ahorita ya estamos en la revisión de todo lo que se tiene (…) esperemos estar convocando yo creo en estos días”, determinó.

Así mismo el regidor de Morena, reiteró su postura de que ante las condiciones en que se presta el servicio en Salamanca no puede haber ningún tipo de aumento a la tarifa, por lo que aclaró que la comisión únicamente hará oficial la tarifa que surgió de un acuerdo de comisión en la administración pasada, mismo que no se pasó ni aprobó de parte del Ayuntamiento en turno.

“No puede haber tal incremento en estas condiciones, cuando vemos lo relacionado primero hay que dar un paso, regular el precio y después revisamos la otra; no nos podemos ir en un incremento, imagínate que nos fuéramos en un incremento del 30%, realmente no es ayudar a la ciudadanía, ni tampoco a los usuarios, en este caso la idea nada más sería este oficializar los 10 pesos, ese sería el primer paso”, concluyó.