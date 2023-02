Salamanca cuenta con unidades viejas para servicio de transporte público

Aunado a que a partir del primero de enero de este año alrededor de 80 unidades que prestan el servicio de transporte colectivo en su modalidad de urbano y suburbano, se espera que el nuevo estudio tarifario revele que es inviable un aumento al pasaje, mismo que partirá de la tarifa vigente de ocho pesos y no de la irregular de 10 pesos que los prestadores del servicio han cobrado desde hace ya dos años, así lo determinó Juan Ortega Gasca presidente de la comisión de Seguridad Pública, Tránsito y Protección Civil.

“Es una muestra del trabajo que se está haciendo la parte de Movilidad, precisamente porque son unidades que ya están obsoletas, incluso algunas podemos llamarlas hasta “Transformers”, porque las acondicionan de diferente manera, que en ese sentido hay dos cosas, una, que pudiéramos apostarle no al modelo, sino a la condiciones de la unidad lo que se tiene que revisar a nivel estatal, hay unidades que a pesar de que ya no están en el modelo vigente y están en condiciones y hay unidades que tienen modelo reciente y las condiciones realmente son pésimas”, apuntó el funcionario.

En este contexto dijo se priorizará hacer un nuevo estudio tarifario, porque con el que estaba es obsoleto, por lo que se hará la revisión y evaluación precisamente del proyecto, para determinar el estado actual tanto de las unidades y las necesidades con las que se cuenta.

Aunado a ello, Ortega Gasca puntualizó que hay tarifa de 10 pesos, al recordar que la tarifa oficial es de ocho pesos y de ahí se va partir con los estudios y diagnósticos correspondientes, ya que está situación se aprobó en comisión, pero nunca se aprobó en Ayuntamiento.

“No está vigente y hemos estado transitando bajo la ilegalidad esa es una realidad, las condiciones no están para un incremento mayor a los 10 pesos, desde mi punto de vista, esa es una situación que se tendrá que revisar en la mesa, pero yo soy muy tajante en qué nada más se va oficializar lo que son los 10 pesos, y las condiciones del transporte también hay que revisarlas, yo siempre he dicho que para poder hacer algún incremento hay que dar de la parte, entonces que se ha hecho en la parte de los concesionarios para poder solicitar esa parte, partir de esa primicia, no al revés de aumento y después doy”, determinó.

Por su parte concesionarios han señalado que la rentabilidad del servicio ha disminuido de manera considerable a lo largo de los últimos años Ya que el costo del gas se ha elevó, mismo que se comenzó a utilizar porque costaba 6.50 pesos y ahora cuesta 10.18, más de cuatro pesos por litro, lo que aunado a los gatos de operación, sueldos y mantenimiento merman las utilidades.