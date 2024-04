Sapasva realiza trabajos para evitar desabasto de agua

El Sistema de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Valtierrilla (Sapasva) se encuentra trabajando en estrategias para no dejar sin agua a los habitantes de la comunidad.

A través del Sistema de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Valtierrilla (Sapasva) respondió ante las inconformidades que han externado algunos habitantes de esta comunidad ante la falta de agua potable.

A través de un comunicado por parte de Sapasva, se detalló que esta falta de agua potable se debió a qué el pozo número uno ya no da suficiencia de agua pues tiene más de 60 años, mientras que el pozo dos da agua a todo Valtierrilla.

El abasto que está dando el pozo dos ubicado en la comunidad de Los Ramírez presentaba un nivel de profundidad a los 25 metros, sin embargo actualmente se encuentra agua a un nivel mayor, llegando a los 60 metros de profundidad para poder extraer agua.

La gente de Valtierrilla que tiene tomas clandestinas, que riega sus nopales con la llave, que usa demasiada agua, y que la desperdicia tengan en cuenta que al igual que en más colonias y comunidades del municipio de salamanca y municipios del estado de Guanajuato.

Para Sapasva la principal prioridad es invertir en una estrategia para suministrar de agua potable a los habitantes. Dicha inversión consiste en meter dos tramos más de tubo para que la bomba alcance el nivel óptimo de agua y tenga suficiencia, pero eso no significa que el agua no tiene un fin, el agua tiene un fin y no queremos vivirlo en carne propia.

Pero antes de llevar esto acabo, deben de conocer el pozo para poder saber que es lo que se requiere de inversión, así como el tiempo y una estrategia adecuada para poder beneficiar a los habitantes.

Para ello se están llevando a cabo pruebas de descarga con el tanque elevado de la comunidad de Los Ramírez en donde puede que en algunos domicilios el agua salga sucia, es por ello que les pedimos dejarla fluir (usarla para otras actividades) para que comience a salir limpia.