Presenta un estancamiento de funcionamiento planta tratadora de Valtierrilla

Fernando Miranda, presidente del organismo operador de agua SAPASVA, indicó que la planta de tratamiento de agua, se encuentra trabajando en un 15% a pesar del incremento, esto debido al estancamiento que se presenta en su funcionamiento.





Fernando Miranda, presidente del organismo operador de agua SAPASVA, indicó que la planta de tratamiento de agua, se encuentra trabajando en un 15% a pesar del incremento.





“Ahorita estamos trabajando bajos las mismas condiciones que en el 2023, en ese año, le invertimos un poco a la planta tratadora, sin embargo esa planta tratadora requiere más recurso, el cual no lo tiene SAPASVA; el recurso con el que contamos lo estamos canalizando al pozo dos que debemos cuidarlo mucho y si le pasa algo nos meteríamos en un gran problema toda la comunidad, debemos de procurar, darle su mantenimiento.

En los siguientes meses tenemos un proyecto para meterle un tren de válvulas al pozo dos; el trabajo es sanear el agua de la comunidad, se le da suficiencia pero no la que uno quisiera, que saneara las aguas grises y todavía no es posible a este nivel”, comentó Fernando Miranda Medina, presidente del comité de SAPASVA.





Miranda Medina comentó que ante la prioridad que tiene ahorita el organismo de agua de la comunidad, ha sido algo complicado el poder darle mantenimiento adecuado a la planta tratadora.





Miranda Medina comentó que ante la prioridad que tiene ahorita el organismo de agua de la comunidad, ha sido algo complicado el poder darle mantenimiento adecuado a la planta tratadora, señalando la importancia que se tiene para suministrar agua a los habitantes de la comunidad.

“Ya se nos hace un poco más complicado porque ya queremos apostar en la suficiencia de agua y esto cómo nos ayudará, pues dándole mantenimiento y trabajando unas estrategias en el pozo dos para darle la suficiencia requerida a la comunidad; la planta trabaja a 14 litros por segundo”, explicó.









El presidente del organismo operador de valtierrilla comentó que a pesar de no contar con presupuesto para poder darle mantenimiento a la planta tratadora, SAPASVA ha estado trabajando de la mano con CONAGUA, quienes llevan a cabo los proceso de revisiones y los estándares de trabajo.

➡ Suscríbete a nuestra edición digital

“Hemos solicitado recurso a la Comisión Estatal del Agua, sin embargo ellos nos comentan que por su parte no dan recurso para plantas tratadoras. Ahorita estamos pegados a ellos respecto a la revisión de la planta tratadora, estándares en los que se trabaja, a las revisiones y estándares de trabajo, en cuanto al municipio no nos da recurso para la planta tratadora. Por lo mientras seguirá trabajando creo bajo el mismo nivel que hace dos años hasta que no se le inviertan unos 15 millones de pesos”, concluyó.