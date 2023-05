No habrá aumento este año en trasporte público

A más de dos años de que se dio un incremento irregular a la tarifa del pasaje en el transporte colectivo, el presidente de la comisión de Transporte sentenció que ante la "normalización" de esta tarifa de parte de los usuarios ya no podría volverse a establecer el costo de ocho pesos, por lo que la comisión Mixta Tarifaria solo espera sesionar para regularizar el costo del pasaje en 10 pesos.

➡ Suscríbete a nuestra edición digital

“Tenemos toda la parte de evaluación, ya para darle salida porque pues sí es un tema que se prolongó mucho y por ello tiene que quedar ya en estas fechas en menos de tres meses tienen que quedar, es algo en lo que yo estaba insistiendo y eso a mí la verdad me molesta mucho porque es un tema que se debe atacar desde el inicio.” Menciono el presidente de la comisión de Transporte.

En febrero del 2021, la tarifa del transporte público paso de 8 a 10 pesos, causando molestia e indignación entre la población salmantina, al argumentar que las condiciones y servicios prestados por las concesionarias del transporte público, no ameritaba un incremento, por lo que consideraron esta acción un pretexto para golpear la economía de la población.

Local Dirección General de Movilidad trabajará en conjunto con la Comisión Mixta Tarifaria

Por lo que digo que la idea de la comisión Mixta Tarifaria sería oficializar los 10 pesos tomando este como el primer paso, para posteriormente entra en el otro tema, ya que no ve factible regresar a la cifra de ocho pesos ya que la misma ciudadanía, los usuarios que día a día usan el transporte público lo hicieron este incremento veras, pues desde un principio no se opusieron al aumento al pagar lo que se les pedía.

También menciono que este atraso se debió a temas burocráticos y qué es lo que pasa es el oficio y la evaluación, pero que se tiene poquito avance conforme la conformación de la protesta de la comisión de Tarifa Mixta, y que ahora se está en la parte de la medición de todo lo que se tiene.

Ante un si se mando hacer nuevo diagnostico para el análisis de la nueva tarifa que el regidor de la comisión Juan Ortega dijo que “No puede haber un incremento menos en las condiciones que se tienen cuando no hemos regularizado, primero dar un paso regularizar una parte y después revisamos la otra realmente no no es ayudar a la ciudadanía ni tampoco a los usuarios.”