Dirección General de Movilidad trabajará en conjunto con la Comisión Mixta Tarifaria

Tras la instalación de la Comisión de la Tarifa Mixta Tarifaria, el titular de la Dirección General de Movilidad, Daniel Pérez Sequera detallo que dentro de poco se trabajará de manera para regularizar el tema de transporte público.

Con fecha del 23 de enero del presente año, se llevó a cabo la instalación de manera oficial la Comisión Mixta Tarifaria, en la cual se entablaron acuerdos que beneficien a los ciudadanos y prestadores de este servicio.

Daniel Pérez Sequera, Director General de Movilidad, detalló que tras haber quedado conformada esta Comisión buscarán tener un trabajo en conjunto con los integrantes que la conforman para abundar y trabajar de manera enérgica en regularizar el tema del transporte público.

“Ya tuvimos la instalación y dentro de pronto vamos a trabajar de manera concreta y enfática para regularizar todo lo de transporte público; Ahorita vamos a regularizar lo que se quedó atrasado y después todo lo consecuente”, añadió.

El funcionario destacó que primeramente se buscará atender los temas que se encuentran rezagados, por lo cual, detalló que todo lo que se trate en la comisión tiene que ser en consenso de todos los integrantes.

“Esto tiene que ser en consenso, no quiero entrar en polémica y decir algo que no es, porque no está nada más en mis manos; ya estamos trabajando en el estudio y una vez que regularicemos y partamos de cero podamos partir en los demás temas”, añadió.

La Comisión Mixta Tarifaria quedó conformada por el vicepresidente de la CMIC Salamanca el Lic. Roberto Rodríguez Deschamps; el presidente del Consejo Coordinador Empresarial CANACO, Oscar Macías Jasso; director general del IMPLAN, Adrián Peña Miranda; director del Centro Gerontológico, Mario Rico Medrano; Director de INSADIS, Héctor Manuel Castañón Vázquez, así como Cayetano Armenta León, Concesionario del Servicio de Transporte Público en la Modalidad Suburbano, y los Concesionarios de Transporte Urbano: Roberto Calvillo Ramiro, Salvador Chávez Mendoza, Adrián Juárez Aguilera, y finalmente el director de Transporte del Municipio, José Antonio Rodrigo Crespo Razo.