Sapasva tiene una cartera vencida de tres millones 100 mil pesos

El organismo operador de agua potable de Valtierrilla Sapasva, presenta una cartera vencida de más de tres millones de pesos, por lo que piden a los habitantes a regularizarse a través de las diversas modalidades que se estarán aplicando a los usuarios morosos.

“Seguimos en las mismas condiciones. Estamos trabajando justamente para regular todos los negocios, estamos trabajando también en acercamiento con los moros para darles convenio, que hagan el pago de la mitad del adeudo y con ello son beneficiados con un convenio, sin embargo nosotros creemos que en este momento es a nivel conciencia, la gente de Valtierrilla necesita ser más empática con los vecinos de la misma comunidad”, señaló Fernando Miranda Medina, presidente de Sapasva.

Te recomendamos: Sapasva mantiene pendiente pago de multas ante el SAT

Fernando Miranda, señaló que la ciudadanía no es lo suficiente empática con esta situación ni con el sistema de agua potable que brinda Sapasva al momento de realizar el pago de sus servicios.

“Ahorita el adeudo bajo aproximadamente 500 mil pesos, y estamos en un total de tres millones 100 mil pesos en el monto de la cartera vencida; nosotros a diferencia de Cmapas que tiene el personal para ir a cobrar, cortar, nosotros solamente tenemos cinco personal operativo, aunado a que tenemos fugas, contratos e interconexiones y demás actividades, no nos da el tiempo ni personal para poder hacer este tipo de estrategias de manera diaria”, indicó.

Miranda Medina, puntualizó que la comunidad tiene un total de cuatro mil 100 tomas de servicio de agua potable, eso sin tomar en cuenta la cantidad de tomas clandestinas que se tienen.

▶️ Suscríbete a nuestra edición digital

“Tenemos tomas clandestinas, algunas ya se han identificado aunque nos faltan por detectar otras, y a las que no les pedimos a la comunidad que haga el reporte, sin embargo esto se presenta sobre las orillas en la zona de crecimiento de la comunidad, esto a que la gente tiene necesidad de agua, pero volvemos a lo mismo, son inconscientes al uso, no sabe que es un líquido que tiene un límite y se está acabando, y al no saber esto, realmente incurren en lo que es el clandestinaje”, concluyó.