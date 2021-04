PREMIO NACIONAL JUVENIL DEL AGUA 2021

El Instituto Tecnológico de Monterrey, a través del Centro del Agua para América Latina y el Caribe y la Embajada de Suecia en México, organiza el Premio Nacional Juvenil del Agua. Éste es un concurso dirigido a jóvenes de secundaria y bachillerato a fin de que presenten proyectos para el manejo sustentable del agua. El ganador nacional tendrá el derecho de representar a México en Stockholm Junior Water Prize, la competencia estudiantil en materia de agua más importante del mundo. La convocatoria está abierta hasta el 26 de abril y puede consultarse en la siguiente liga: www.premionacionaljuvenildelagua.com.

El tema del agua siempre ha sido importante. Hace más de dos mil quinientos años Tales, un hombre inteligente de la ciudad mercantil de Mileto afirmó que el agua es el origen de todas las cosas. En pleno siglo XXI, esa cuestión filosófica se ha convertido en un problema de supervivencia. Por eso, me me parece de mucha trascendencia que el concurso esté dirigido a las nuevas generaciones pues son quienes tendrán a su cargo encontrar soluciones integrales para vivir.

Para Guanajuato 2019 y 2020 no han sido años húmedos, esperamos que en 2021 las lluvias sean suficientes. Urge aplicar mayor tecnología de cultivos para producir con menos agua. Desde hace más de una década no teníamos una sequía así; se está complicando más porque si bien se acaba de cosechar no se siembra porque es incierto el panorama. Perder una siembra -dicen los campesinos- casi es la muerte. Incluso algunos de ellos han vendido sus reses antes que mueran de sed o falta de alimentos porque no hay hierbas. Afortunadamente, la apertura de la Presa Solís, la más grande del Estado, se llevó a cabo en el inicio del ciclo agrícola primavera-verano. Con esta acción se genera entusiasmo y esperanza también, para que no falte el alimento en las mesas.

La Comisión Nacional del Agua (Conagua) informa que de los 46 municipios que tiene Guanajuato, 19 están con sequía extrema, lo que provoca pérdidas en cultivos y pastos, además es mayor el riesgo de incendios forestales. Otro grave problema, a nivel nacional es que cinco estados entre ellos Guanajuato, no adoptan procesos de saneamiento. Las industrias regresan al río agua sin reciclar. A propósito, hace días leí una investigación de Kennia Velázquez de la cual transcribo el siguiente párrafo: “Coca-Cola, Pepsi, Danone, Bimbo, Aga y otras empresas de productos chatarra extraen anualmente 133 mil millones de litros de agua para producir comida y bebida que no sólo afectan la salud de los consumidores, sino que además provocan serios daños ambientales en México.

El total de agua que utilizan las empresas alcanzaría para llenar 16 mil 862 veces el Lago de Chapala, el más grande de México, en un país en donde el 24 por ciento de los hogares no tiene agua todos los días” “Pero no es sólo lo que consumen, también cuenta lo que desechan: 119 mil millones de litros de agua sucia que después de los procesos industriales regresa a cuencas y acuíferos”. ¡Terrible!

