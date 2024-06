Ecos Literarios es la revista de la Red Estatal de Tertulias Literarias Guanajuato José Luis Calderón Vela. El directorio de la publicación es el siguiente: director, poeta Josué Fernando Morales Gómez; editor, Antonio de Jesús Morales Gómez; diseño de portada e ilustración digital, Ángel David Morales Cerrillo; encuadernado, Isaías Morales Gómez.

La revista se ha publicado durante cinco años, van en el número 54 y éste pertenece al de mes de junio 2024. El director, poeta Josué Fernando Morales Gómez tuvo la idea de dedicar este número al Día del Padre, por lo tanto, en dicho número se pueden leer textos sobre papás, no solo de miembros de la Red Estatal de Tertulias, sino también de escritores simpatizantes y amigos de la red e inclusive mexicanos y extranjeros, niños y adultos.

Me permito seleccionar para deleite de los lectores de esta columna dos poemas: “Pies descalzos”, de Cutberto García, originario de Silao, Guanajuato. “Huérfano desde niño, de padre, / madre y abuelos; / solo con sus dos hermanos, / tan pequeños cual polluelos. / No quieres recordar tu infancia, / pues te duele como herida, / el dolor es tan intenso como / de espina encogida. / te pesó no poder ser, / como muchos de tu tierra, / preferiste echar andar, / y amistarte con la tierra. / huiste con pies descalzos de tu tierra tan querida, / otomí tu gran herencia, y a tus hijos compartida.

No tenía centavo alguno ni compañía precisa, / buscabas un buen futuro, y lograr una familia. / La sierra de Santa Rosa te vio pasar y sin prisa. / el viento volaba trozos de tu raída camisa. / Guanajuato sintió tus pasos y no lo volteaste a ver, / aunque con plata y mucho oro, no dará para comer. / con destino ya marcado, llegaste hasta un valle hermoso, / tu pecho suspira profundo y tu corazón late gozoso. / Tu alma se siente libre y tu cuerpo está curado, / llegaste al lugar ideal, tu objetivo está logrado. / Ya no tienes en tu mente, una visión ilusoria, / vives como lo deseaste, hasta aquí esta breve historia”.

“Te recuerdo”, autor Ezequiel Soto Martínez, de Irapuato, Guanajuato. “Padre, te recuerdo en tu sillón, leyendo. / Con ese ejemplo, pronto quise yo leer; / mil y una noches, con fervor aprendiendo, / en la Biblia, para tu fe fortalecer. / te recuerdo en bicicleta, recorriendo calles, de la casa al mercado, pasando por Guerrero, / del dique Arandas a los verdes valles. / ¡en bicicleta, siempre fuiste el primero! / Te recuerdo alegre, tocando mandolina, en largas noches de insomnio y calor, a tus nietas, Elizabeth y Georgina, / les cantabas letras de amistad y amor.

Te recuerdo padre, ´pidiendo con humildad que no faltaran alimentos en nuestra mesa / ni tampoco el mensaje de vida y verdad, / palabras que ahuyentan del corazón la tristeza. / Te recuerdo padre, a tus amigos explicando / vida, muerte y resurrección de nuestro Salvador. / Cientos de hombres y mujeres rescatando; / reunidos todos a los pies del Buen Pastor / en muchas otras formas, padre, te recuerdo. / sobre todo, dando gracias por la vida, / pues decías que es lo más sensato y cuerdo, / por esta vida y la vida eterna prometida”. ¡Larga vida a la Revista Ecos Literarios!



Escritor y docente

ezequielsotomar@outlook.com