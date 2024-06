Los Días D de las elecciones 2024

El Sol de Irapuato, mi casa de letras, así como todos los periódicos pertenecientes a la Organización Editorial Mexicana, publicaron una petición en la portada del domingo del presente mes y año con 100 maneras diferentes de invitar a la ciudadanía a votar en las elecciones 2024. De las 100, me permito seleccionar las siguientes, conservando el mismo número de orden:

3. Votar es tu derecho, úsalo. 6. No dejes que otros decidan por ti. 9. Sé parte del cambio, vota. 40. Por un México más justo, vota. 74. Votar es un acto de valentía. 85. Votar es un acto de civismo. La petición finaliza con estas palabras: “Hazlo como quieras, por quien quieras, pero ¡vota! No importa por quién decidas, lo importante es que participes. ¡Hazlo por tus seres queridos, por México! ¡Vota y haz historia! #TuVotoCuenta”.

Las personas con el derecho y la obligación de votar salieron a las urnas y votaron. La participación ciudadana fue de más del 60% en los comicios actuales. Se instalaron 99.85% de casillas y hubo cinco mil 089 incidentes, afortunadamente, la mayoría menores. El pueblo convirtió el dos de junio en una fiesta cívica. En general, las elecciones fueron históricas, limpias y transparentes. Tanto que el autor de Rayuela en el periódico La Jornada escribió: “¿Quién en la oposición fue él o la inteligente que los convenció de reconocer su derrota?”.

Sin embargo, Xóchitl Gálvez, fiel a su estilo contradictorio e incongruente, primero se declaró triunfadora, luego admitió su derrota y después dijo que impugnaría el resultado, a pesar de que fue una verdadera paliza.

Las elecciones 2024 también confirmaron que nuestro tiempo es tiempo de mujeres: en la presidencia de la República, está la doctora Claudia Sheinbaum Pardo; en la Ciudad de México gobernará Clara Brugada Molina; en Guanajuato, nuestro estado Libia Dennise García Muñoz Ledo y en nuestro municipio Lorena Alfaro García.

Nuestras sinceras felicitaciones a esas cuatro destacadas mujeres, felicidades. Esperamos que sus decisiones de gobierno sean favorables al pueblo. En los días D de las elecciones 2024, hay una noticia que no puedo dejar de mencionar, ya que me sorprendieron las palabras de la politóloga Denisse Dresser, quien dijo: “me da mucha tristeza que la mayoría de los mexicanos hayan decidido volverse a poner las cadenas que nosotros (¿?) les habíamos quitado”. Quiero pensar que fue un lapsus lingüe, pues de otra manera, no me lo explico.

Todo lo demás que se ha publicado en los medios de comunicación o en las redes sociales, me parece que es parte del momento histórico que vivimos, hay amplia libertad de expresión; basado en ello, creo que nos faltaría escribir ahora 100 maneras diferentes de decir qué debemos hacer, después de las elecciones.

Me permito proponer las primeras 4 maneras. 1. Aceptar y respetar la decisión de la mayoría. 2. Si votaste y ganó tu candidato, felicítalo. 3. Si a pesar de tu voto perdió tu candidato, felicítalo por su participación y respétalo. 4. Cuida que tu voto no afecte las relaciones con tu familia o tus amigos, viva la familia y la amistad.



