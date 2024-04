RECUERDOS...

Qué placentero y reconfortante es cruzar la línea de las ocho décadas de existencia y recordar nuestra juventud. Siendo profesor de primaria y en la Secundaria Técnica Número 5 de Irapuato, Guanajuato, se hacía indispensable cursar la Normal Superior en alguna especialidad, eso ya se había convertido en una exigencia.

Fui invitado por mi querida maestra Ma. Elena Vela a cursar la Normal en la Federación de Escuelas Particulares en la Ciudad de México, pero también por algunos amigos a hacerlo en la ciudad de Puebla, como así fue. Si hubiera hecho los estudios en México, hoy pienso que mi vida sería totalmente diferente, porque nuestra vida se va construyendo por pequeños momentos edificándose y surge así nuestra posición en la sociedad. Como lo he escrito, me incliné para realizar mis estudios en la Escuela Normal Oficial de Puebla, Puebla. Deseaba estudiar la especialidad en Historia, lamentablemente ese año no se abrió ese curso, por lo que tuve que elegir la asignatura llamada Educación Cívica, de la cuál ya era profesor, así que no me costó mucho trabajo decidirme.

En plena juventud, los estudios y las actividades a realizar fueron muy agradables. Para empezar, decidimos, mis amigos y yo irnos en un vehículo Renault, mismo que yo conducía directo y sin escalas de Irapuato hasta Puebla, pasando por la Ciudad de México, cuidándonos mucho de las patrullas de tránsito para que no nos detuvieran por ser fuereños; algunas veces las evitábamos y otras, muy pocas, teníamos que soportar la correspondiente mordida. Hoy, al recordarlo, pienso que fue mucho atrevimiento de nuestra parte realizar esas travesías de Irapuato a Puebla y viceversa, pero éramos jóvenes y se nos hacía divertido. Desde entonces, me interesé por la política. Además, quiero manifestar, que, a pesar de eso, o por eso mismo, soy apartidista, con el firme propósito de ser lo más objetivo posible en mis juicios sobre los partidos políticos y sus actores principales.

Dando un gran salto en el tiempo, no puedo concluir esta colaboración sin agradecer a la licenciada Brenda Canchola Elizarraraz, consejera presidenta del Instituto Electoral del Estado de Guanajuato, su carta invitación para realizar la propuesta o auto propuesta para registrarme para participar en los consejos electorales locales del proceso 2023-2024. Su misiva de fecha 15 de agosto de 2023, dice así: “El próximo 2 de junio de 2024 se celebra la jornada electoral en el estado de Guanajuato para renovar los cargos de gubernatura, diputaciones al congreso local e integrantes de los ayuntamientos. Para ello este Instituto deberá integrar e instalar 68 consejos electorales -22 distritales y 48 municipales-, así como recabar las propuestas para su debida integración. En este sentido, a partir del 14 de agosto los partidos políticos, los grupos organizados de la sociedad civil y la ciudadanía en general podrán proponer o auto proponerse para integrar dichos consejos. No me fue posible aceptar la invitación por haberme accidentado en uno de mis caballos, sin embargo, quedo muy agradecido por la invitación, ojalá sea posible en otra oportunidad. Muchas gracias.

Escritor y docente

ezequielsotomar@outlook.com