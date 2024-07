Urge una reforma al Poder Judicial de la Federación para democratizar su labor

Guanajuato, Gto. La ministra del Supremo Tribunal de Justicia de la Nación, Lenia Batres Guadarrama, sostuvo que es urgente la reforma al Poder Judicial de la Federación para modificar el compromiso social que tienen las personas juzgadoras de nuestro país.

La ministra acudió al Congreso de Guanajuato para exponer los beneficios de la reforma presentada por el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador.

En entrevista al finalizar el evento recalcó que hay un compromiso por parte de las personas juzgadoras del país y se tiene que cambiar su función y enfocarla a las necesidades de la gente.

“Hay una votación, ya nos unió, y hay un clamor popular enorme para realizar esta reforma, y yo creo que es lo que está recogiendo el Congreso de la Unión”.

Expresó que es importante sumar más voces pues el compromiso del Congreso de la Unión es aprobar en partes la reforma, para que se tenga un acceso a la justicia.

Sobre los presuntos casos de corrupción dentro del Poder Judicial de la Federación, Batres Guadarrama recordó que se abrieron el año pasado 14 procedimiento de sanción a personas juzgadoras a nivel federales.

“Son muchos temas de corrupción fundamentalmente de hostigamiento sexual. Son muchos los temas por los cuales se presentan las quejas contra las personas juzgadoras. No se abren los procedimientos”.

Sobre que el Ministerio Público no apoya dichas reformas, expresó que el problema es que no investigan bien y dan elementos a los jueces para no tener un criterio válido para la justicia.

“Nosotros nos pasamos ocho años implementando el nuevo sistema de justicia penal acusatorio, con el proceso acusatorio, nos hemos llevado más de 35 mil millones de pesos y ocho años después nos damos cuenta que se les olvidó un detalle, y es que debieron haber reformado primero el Ministerio Público y el sistema de investigación penal mexicano”.

Dijo que por ello es necesario hacer una reforma, para que se revise todo, pues sostuvo que el 90% de las investigaciones no avanzan y no se saben los motivos.