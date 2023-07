Transito involucrado en caso de corrupción fue despedido

El alcalde César Prieto Gallardo, advirtió que no se tolerarán actos de corrupción, luego de que en abril dos elementos de Vialidad fueron video grabados recibiendo un soborno de 200 pesos, de parte de un transportista que infringió el reglamento de Tránsito, en torno a ello dijo que la persona que fue captada recibiendo el dinero ya fue dada de baja de la institución.

Te puede interesar: Vehículos oficiales, no están exentos de sanciones: Asegura Movilidad

El pasado 22 de abril se dio a conocer un video en donde elementos de vialidad fueron captados recibiendo un presunto soborno por parte del conductor de una unidad pesada, el cual se encontraba circulando por un lugar prohibido.

Local Me hacen un favor a mí denunciando a los corruptos: César Prieto

A casi cuatro meses de este hecho, el alcalde César Prieto Gallardo, explicó que este tipo de actos se tienen que revisar estos actos, mismos que no serán tolerados en esta administración municipal.

“El tema es que como ellos son personal administrativo, no es como la policía municipal que hay un consejo de honor y justicia, el cual decide la separación de su personal cuando existe una violación al reglamento; en el caso de nosotros tenemos que ver administrativamente, me parece que uno si renunció, pero otro se mantiene. El que se fue me parece que fue el que aparece en el vídeo recibiendo”, añadió.

El edil manifestó que en estos momentos, “Estamos revisando y todo será en el marco de la ley, nunca vamos a violentar el derecho del trabajador y menos cuando tiene el derecho a que se le presuma su inocencia; el que lo acompañaba tiene elementos para decir que él no fui y si no seguimos las acciones podríamos caer en un tema de responsabilidad legal”.

➡ Suscríbete a nuestra edición digital

Los hechos en donde se vieron involucrados los elementos de vialidad ocurrieron sobre la avenida Morelos.