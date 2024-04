México está en riesgo de vivir una dictadura: Miguel Márquez

Irapuato, Gto.- El candidato al Senado por el Partido Acción Nacional (PAN), Miguel Márquez Márquez, aseguró que hay varias señales que indican que el partido Movimiento Regeneración Nacional (Morena) quiere conducir al país a una dictadura.





Aseguró que México está siendo encaminado a una dictadura por el partido opositor Morena.





En entrevista con Organización Editorial Mexicana, el también ex gobernador de Guanajuato dio a conocer que la mejor forma de evitar esto es que el próximo dos de junio toda la ciudadanía salga a votar, para que sea una jornada que dé certeza del resultado electoral, sea cualquiera que este sea.

“Morena está haciendo abiertamente esta campaña del famoso Plan C, el cual trata de que se vote todo por cascada por Morena, pero este dos de junio si no nos defendemos y no nos cuidamos, literalmente habrá dos opciones muy claras: la autocracia de una sola persona que aniquila cualquier división de poderes, acabará con la libertad personal y social de los mexicanos.





El candidato exhortó a la juventud a ser responsables y votar el próximo 2 de junio.





“Con el plan C buscan la mayoría para cambiar la Constitución, para hacer lo que quieran, si con esta mayoría simple vean el daño que le están haciendo al país, ahora imaginen con la mayoría absoluta”.

Aseguró que existe evidencia clara de que Morena quiere guiar al país a una dictadura, como el limitar la libertad de expresión, quitando la autonomía a los organismos públicos como el Instituto Nacional Electoral, el Instituto de Transparencia a Nivel Nacional, los apoyos a los agricultores, las modificaciones al Sistema de Salud, los cuales afectaron la cantidad de medicamento en todo el país, entre otras.









“Ya propusieron su nueva Constitución pluricultural, donde hablan de manera muy específica donde ya no vas a hacer el dueño de tu casa, vas a ser concesionario de la misma, es decir, vas a ser propiedad del Estado; terminaron con el Seguro Popular y ya fueron sobre las Afores, porque ya no tienen dinero, esto es un robo en despoblado, literalmente si te lo están quitando, pero te hacen parecer que no es así”.

Miguel Márquez añadió que se ha estado hablando de una iniciativa donde se lleve a cabo una elección popular a los jueces, magistrados y ministros de la Suprema Corte, lo cual afectará al rendimiento y resultados, ya que cabría la posibilidad de que se escojan personas no aptas para el puesto.









“Esto es totalmente contradictorio por haber sido juez aquel que ya pasó por una carrera judicial y quién va a llegar al ministro de la Corte, aquel que empezó desde abajo; esos puestos se ganan con un buen servicio civil de carrera, sino de otra forma vas a agarrar cualquier abogado de por ahí, con todo respeto”.

Por ello, Miguel Márquez exhortó a la ciudadanía a emitir su voto, especialmente a las y los jóvenes, para poder hacer válida la democracia, la cual es la que da libertad a las y los mexicanos.

“Tenemos que salir a votar todos, es un derecho constitucional que tenemos, pero hoy más que nunca se convierte en una obligación, si no, se nos va la vida, la libertad es la democracia de este país, yo sí creo que verás hay que salir a votar todos, después, como dice el dicho si no votas no te quejes; jóvenes, yo les diría que hay que participar, hay que hacerlo con un gran compromiso y amor, por este país sí, vayan a votar para que tengan un mejor presente y al futuro ya vendrá, ustedes son el presente, no se esperen al futuro”.