Tiene César Prieto una visión clara de continuidad de su Gobierno

El presidente municipal con licencia, César Prieto candidato a la elección continúa por Morena, aseguró que de haber continuidad para un segundo periodo de su Gobierno, habrá progreso en Salamanca, luego de que este primer trienio le dejó una visión clara de lo que se debe hacer y hasta dónde se puede llegar; además dijo estará al pendiente que en los municipios en donde gobiernen compañeros de partido e incluso en la gubernatura se cumpla con lo prometido a efecto de que la Cuarta Transformación siga siendo la “esperanza de México”.

“En Salamanca va haber progreso, porque ya tenemos una visión clara de lo que tenemos que hacer, ya no tengo que aprender estos tres años, que hicimos lo que pudimos con lo que tuvimos, y que tuvimos un aprendizaje muy importante, hoy tengo la visión clara de que es lo que podemos y hasta dónde podemos llegar, heredando obviamente una administración limpia, sana, con proyectos, con visión a las futuras administraciones que van a venir independientemente del color que sean, voy a dejar lo que me toca, porque es de los salmantinos, no es recurso de César Prieto, es recurso de los salmantinos y vamos a seguir adelante”, asentó.

Dijo estará al pendiente que en donde gobierne Morena se cumpla con lo prometido / Fotos / José Almanza

En este ámbito el candidato de Morena invitó a la población a participar en la jornada electoral, ejercer de manera libre y secreta su derecho al voto, el cual dijo no debe ser condicionado a ningún tipo de programa social, “vamos a salir a votar el 2 de junio, es el único día que tenemos para poner a cada quien en su lugar, es el único día que tu credencial de elector se convierte en un instrumento de transformación, si recibes apoyos de tarjetas rosas, de despensas, calentadores solares , lo que tú quieras, recíbelos, es con recurso público, pero vota por quién tú quieras, es el único día que los políticos de siempre van y tratan de causar lástima o de sentirse muy humanos, muy humildes, de darse una vida que no es la de ellos”.

Para ello se dijo dispuesto a recibir reclamos y solicitudes de la ciudadanía, las cuales se atenderán de acuerdo al costo - beneficio para la población, ligado también al cumplimiento de las obligaciones y contribuciones de los ciudadanos como el pago del impuesto predial.

“Lo que me tengan que decir a mi también díganmelo, yo estoy dispuesto a recibir los reclamos, principalmente las solicitudes y también tengo el derecho de decirles lo que sí voy a poder y lo que no voy a poder, desde ahorita les digo la verdad no puedo con todo, he tenido reuniones y les digo no podemos con todo y aún así confían porque les hablo derecho, vamos a darle prioridad a lo principal costo - beneficio, no es lo mismo una calle donde viven 20 familias a una calle donde viven 50 y no porque valgan más la gente donde viven más, pero es un mayor costo - beneficio, vamos hacerlo de manera muy equilibrada y también el ciudadano tiene que tener la obligación de cumplir con el pago del predial”.

Finalmente dijo que, estará al pendiente que en los municipios en donde gobiernen compañeros de partido e incluso en la gubernatura se cumpla con lo prometido; “siéntanse con la seguridad de que Morena va gobernar bien, yo voy a estar de todos modos al pendiente de que los compañeros y compañeras que lleguen a ser presidentes municipales o Gobierno del Estado cumplan con la palabra que empeñamos y de hacer que Morena siga siendo realmente la esperanza de México”, concluyó.