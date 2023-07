Me hacen un favor a mí denunciando a los corruptos: César Prieto

A pesar de detectarse casos de corrupción en niveles operativos y administrativos del presente Gobierno Municipal; en cuyo caso más reciente dos agentes de vialidad fueron retirados del cargo al ser filmados recibiendo un soborno, así como el señalamiento en contra de inspectores de Fiscalización por el cobro de “cuotas” irregulares, se descartó que haya funcionarios de primer nivel involucrados, a pesar de ello, de cara al cierre de la administración se tienen contemplados algunos cambios más en el gabinete dirigido por César Prieto.

“Son varias dependencias, yo lo he dicho claramente aquí venimos a servir, no estoy catalogando a nadie de que no esté funcionando, simple y sencillamente a veces las cosas no se dan a pesar de que haya compromiso a veces no se dan las cosas, a mi me preocupa algunas dependencias que han sido señaladas de falta de sensibilidad, de falta de probidad algunos y no refiero a las cabezas, me refiero a gente que pudiera estar teniendo contacto directo con las personas y por eso es importante hacer un llamado a las personas que si llegan y te amenazan de “te voy a cerrar” que “voy a levantar el puesto”, no lo hagan, grábenlos me hacen un favor a mi denunciando a los corruptos que luego están pidiendo dinero y a esa gente no la queremos en Salamanca”, indicó el edil.

Ante el cuestionamiento sobre los señalamiento y los resultados propios del área de Fiscalización y Control, César Prieto señaló que, “va haber cambios, no porque haya un tema de corrupción de parte del directivo, pero si es un tema de que debemos hacer estos movimientos (…) ya para cerrar lo que es la administración sobre todo viendo en el tema de Bienestar y Desarrollo Social con esta propuesta que se hizo de reglamento y con el tema de trabajar ya con los delegados de manera correcta, como debiera haber sido desde hace 10 años”.

Acusan comerciantes

El pasado fin de semana comerciantes instalados en la periferia del Tomasa Esteves denunciaron el presunto cobro de “cuotas” por parte de un inspector situación que se ha presentado reiteradamente, lo que ha afectado al sector comercial, situación que el propio titular de Fiscalización y Control dijo desconocer en entrevista; “Desconocemos este tipo de actos realizados presuntamente por el trabajador, pero lo que podemos hacer es invitar a la gente a que nos haga entrega de las pruebas correspondientes…”, declaró Gerson Orta de Luna.

Captados en video recibiendo “mordida”

El pasado mes de marzo dos agentes de Tránsito y Vialidad fueron videograbados y exhibidos en redes sociales, al recibir 200 pesos de un transportista que circulaba en una zona prohibida de acuerdo al propio reglamento; a pesar de ello casi un mes después los agentes aún pertenecían a la dirección correspondiente, pues se dijo que sería la Contraloría la que determinaría la situación de los elementos.