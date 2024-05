Gerardo Arredondo aseguró que la administración, gestión y atracción de inversiones, no se trata de padrinos

Luego de que en Salamanca no pudo consolidar la llegada de un nuevo hospital del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), la construcción de un nuevo parque industrial o la llegada de nuevas inversiones, el candidato a la Presidencia Municipal de la coalición “Fuerza y Corazón por Guanajuato”, Gerardo Arredondo estableció que la administración, gestión y abstracción de inversiones, “no se trata de padrinos”, idea que dijo se le vendió a los salmantinos como promesa de cambio y prosperidad, por parte de los gobernantes de Morena.

“No se trata de padrinos, que es lo que nos vendió (morena), porque a Salamanca no cayó bolo, el padrino no traía bolo; yo les voy a decir una cosa, el bolo para mí es el trabajo, el bolo para mí es la gente con capacidad, poder demostrarles las necesidades que tiene Salamanca y toda la zona, para que la zona también se refuerce, con la clínica del Seguro Social que esté en Salamanca, yo creo que es un tema de trabajo y no de padrinos, y si seguimos apostando a los padrinos ahí nos vamos a quedar”, asentó.

En este contexto, el aspirante a la Presidencia Municipal de Salamanca, acusó que la presente administración tuvo la oportunidad de generar desarrollo a través de la llegada de un parque industrial o propiamente la llegada del hospital del IMSS, lo que también atribuyó a la falta de profesionalismo de parte de los perfiles que se han visto involucrados en la administración pública municipal.

“Salamanca tiene todas las oportunidades de crecer, tiene todo para hacerlo, tiene gente calificada y gente que la puede sacar adelante, pero si no hace el gobierno su trabajo de atraer inversiones, si no firman un papel, que es lo único que falta para hacer un parque industrial, pues es imposible, se le han presentado muchas oportunidades, aquí la gente quiere una clínica del Seguro Social y ni siquiera fue capaz de traerla, en dónde están todas las relaciones y en dónde está todo lo que supone que tanto nos vendió, que podía traer, la verdad que no ha traído nada y le ha faltado gestión, gente profesional que esté haciendo las cosas y es lo que nosotros queremos hacer diferente, traerlo con gente profesional, que sepa gestionar, que pueda atraer ese tipo de empresas y sobre todo de Seguro Social que es tan importante para Salamanca y para los trabajadores salmantinos”, externó.

Gerardo Arredondo estableció que la administración, gestión y atracción de inversiones, “no se trata de padrinos”. / Fotos / José Almanza

Proyectos

Además del hospital del IMSS, otros de los proyectos que no pudieron concretarse en conjunto con la Federación fue la venta de agua tratada Petróleos Mexicanos, el desarrollo de infraestructura vial, programas sociales, entre otros; sin embargo, a través del Ejecutivo Federal se gestionó para Salamanca, la llegada de la procesadora de maíz de Grupo Modelo y Millfoods con una inversión de más de 300 millones de dólares, además de la construcción de la unidad de ciclo combinado de la Comisión Federal de Electricidad por casi 600 millones de dólares, que se suman a los donativos de combustible y asfalto que realiza Pemex a través de su programa PACMA, así como una inversión de alrededor de 200 millones de pesos para la remediación del sitio de Tekchem.