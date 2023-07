Vehículos oficiales, no están exentos de sanciones: Asegura Movilidad

Salamanca, Gto. En más de una ocasión, unidades oficiales de la administración Pública Municipal, han estado involucradas en percances vehiculares, en esta ocasión, le tocó a un vehículo de la Dirección de Obras Públicas, que se estacionó por un buen rato sobre una zona de ascenso y descenso de pasajeros del servicio de transporte público, en ese sentido, el director de Movilidad y Transporte, Luis Daniel Pérez Sequera, dio a conocer que tenía conocimiento sobre el tema y en cuanto les hicieron llegar el reporte, acudió personal de la dependencia para aplicar la sanción correspondiente, sin embargo, una vez, que arribaron al lugar, la unidad ya no estaba, por lo que, fue imposible ejercer una sanción.

➡ Suscríbete a nuestra edición digital

De acuerdo a los denunciantes, la unidad con el número 739 perteneciente a la dependencia anteriormente mencionada, estuvo estacionada en la zona de ascenso y descenso de pasajeros del servicio de transporte público por alrededor de media hora, sobre la calle Morelos esquina 5 de mayo y durante todo ese tiempo, ningún elemento de tránsito se apareció por la zona para aplicar la sanción correspondiente, lo que ocasionó indignación entre la población, pues consideran injusta esta acción, ya que, cuando se trata de la ciudadanía inmediatamente se aplica la sanción y se procede a retirar la placa.

El vehículo estaba estacionado sobre una zona de ascenso y descenso de pasajeros

“Ese es el ejemplo que dan los de esta administración. Más de media hora estacionada y ningún elemento de tránsito, pero que no se trate de un ciudadano, porque enseguida nos multan y nos bajan una buena lana”, dijo Ramiro, denunciante.

Al respecto, el funcionario municipal, dijo “si me llegó la imagen como reporte, se enviaron las unidades para revisar la zona centro fue por banco Santander y cuando llegamos ya no estaba la unidad, así que ya no pudimos aplicar esa boleta de infracción, sin embargo, sí realizamos infracciones a los vehículos oficiales, ya sea, porque infringieron el reglamento o participaron y fueron responsables de algún accidente”.

Permaneció media hora en el lugar, dificultado el ascenso de pasajeros

En lo que va de esta administración, han sido varios los vehículos municipales involucrados en accidentes viales, los casos más sonados ocurrieron con las dependencias de seguridad y movilidad, otro más fue con una unidad de CMAPAS en el boulevard Valle de Santiago, en todas estas situaciones se procede a infraccionar.

Te puede interesar: Se intensifican campañas viales realizadas por la Dirección General de Movilidad

De acuerdo al reglamento de Vialidad para el municipio de Salamanca, las multas por detener o estacionar un vehículo en la zona de ascenso y descenso de pasajeros del servicio público de transporte van de 481 a 962 pesos, la misma cantidad se paga por estacionar un vehículo frente a hidrantes, rampas de carga y descarga o de acceso para personas con discapacidad y/o cocheras.