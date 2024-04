Habría aumento a la tarifa de transporte tras las elecciones

Concesionarios del servicio de transporte colectivo, esperan se autorice un nuevo aumento a la tarifa de cara al inicio del segundo semestre de 2024, en este sentido, Roberto Calvillo Ramiro representante de la línea Villa de Barahona, informó que las autoridades locales propusieron posponer este incremento hasta luego de que concluya la jornada electoral del próximo 2 de junio, fecha en que se espera se cuente ya con el diagnóstico en sus modalidades urbano y suburbano.

En este contexto, el transportista recordó que en el tema del análisis tarifario, en la última reunión que se tuvo a principios de año con las autoridades y con todos los integrantes de la comisión mixta tarifaria, se estableció un cronograma para darle los tiempos necesarios a las autoridades y a los transportistas de realizar el estudio técnico que determinaría la nueva tarifa.

Desde febrero de 2021 el pasaje urbano se fijó en 10 pesos / Fotos / José Almanza

“Debemos entender todos los transportistas y todas las personas, que esta época donde hay campañas electorales, influye también en las decisiones que las autoridades lleguen a tomar y pudieran ser no muy bien aceptadas o en su defecto que pudieran ser utilizadas por los diferentes partidos políticos para criticar el actuar del Gobierno o el actuar de los transportistas, me parece que es un acierto de la autoridad dejar congelado por este momento el tema de la tarifa, tenemos que entender que el tema no solamente es un tema técnico, tenemos que tenerlo como un tema sociopolítico, hay que encontrar los mejores momentos, tiempos y yo creo que las autoridades atinadamente dejaron o están dejando pasar esta época electoral y yo creo que vamos a retomar a partir del 3, 4 de junio el tema de la tarifa”, indicó.

Para ello, Calvillo Ramiro explicó deberán cumplirse algunos acuerdos de ambas partes, el principal por parte de los prestadores del servicio colectivo será aumentar el número de unidades a efecto de mejorar la frecuencia de algunas rutas, así como mejorar las condiciones físicas y mecánicas de los vehículos usados en la modalidad urbana y suburbana del servicio de transporte público.

“El tema tarifario tendrá que venir acompañado de otro tipo de decisiones para incrementar el número de vehículos, una vez que se incremente la tarifa tendremos que establecer compromisos de optimizar lo que actualmente tenemos y también comprometernos a que ingresen más vehículos a trabajar, para poder dar un servicio con mayores frecuencias en las diferentes rutas, ya que está muy desfasado o distanciado el número de vehículos que tenemos, con algunas rutas que son la rentables y en otros lugares el número de vehículos es bastante menor, entonces tenemos que trabajar e invertir en aquellas rutas que aunque no sean muy rentables, por lo menos tengan un servicio de aceptable calidad”, estableció.

A pesar de que en Salamanca se tiene un padrón promedio de 525 unidades registradas, solo operan alrededor de 254 debido a que raíz de la pandemia disminuyó su movilidad al suspenderse algunas rutas debido a la baja demanda de los usuarios.