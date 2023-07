Señala César Prieto falta de voluntad política en asignación de recursos del estado

El desfase de la asignación de recursos a Salamanca de la deuda pública contratada por el estado, atiende a una falta de voluntad política, así lo consideró el alcalde César Prieto, mismo que cuestionó la inversión de mil 200 millones de pesos que se han invertido en la entidad en materia de seguridad ante la resultados, apoyos e infraestructura.

Te puede interesar: Busca Salamanca concurrir obras con el estado

“Urge que ya nos definan que es lo que van aceptar, yo ya entregué mi propuesta son mil 800 millones de pesos en proyectos que ya están listos para ejecutarse, algunos estaban por validarse en el estado, pero como comentaba en el tema de CODE por ejemplo el polideportivo lo ingresamos desde octubre del año pasado, nos dieron respuesta en mayo, se ingresó a la semana, se atendieron las observaciones y estamos esperando, tenemos varias obras que están en manos del estado el validar y obviamente es un tema de voluntad política que ya se valide y se nos dé la respuesta”, asentó el edil.

De acuerdo a César Prieto el acercamiento que sostuvo con el Gobernador donde presentó la cartera de proyectos con los que cuenta Salamanca, fue posible luego de solicitar fuera con él y no con otra instancia a efecto de esclarecer las necesidades en materia de obra pública con las que cuenta el municipio, así como el recurso que se requiere para que sean atendidas.

Local Recursos económicos no se escatimarán en Guanajuato

“Nosotros hemos esperado, nos habían dicho que desde abril iban a reunirse con los presidentes municipales de todo el estado, me reuní directamente con el Gobernador porque yo pedí que fuera la reunión con él directamente, no con el gabinete que participa, porque creo que es un tema de voluntad política, no es tanto un tema de que si se tiene en una dependencia o no, es un tema solamente de voluntad política”, refirió.

Respecto a que si a Salamanca se ha dejado al último en la asignación de recursos, el munícipe indicó prefiere no pensar eso, a pesar de que es el cuarto municipio más importante de Guanajuato y no ha sido considerado como tal. “no quisiera decir eso, vamos a esperar y ojalá que nos respondan y que haya una respuesta que beneficie a Salamanca que lo merecemos (…) por las cifras yo no le encuentro otra razón, pero comprendo que no es sencillo, ya ellos tienen nada más tres mil millones de pesos aproximadamente para repartir de la deuda, para disponer y son varios municipios que tienen necesidades pero a Salamanca como tal no nos han considerado todavía”.

➡ Suscríbete a nuestra edición digital

Por otro lado, el mandatario salmantino cuestionó la inversión de más de mil 200 millones de pesos en materia de seguridad que ha realizado el estado en el sexenio, recurso que se debería cuestionar en dónde y para qué fue invertido; “al parecer el estado gastó más de mil 200 millones de pesos en temas de seguridad, que ese es un tema que a lo mejor no se ha detectado, pero son mil 200 millones de pesos en seguridad sería cuestión de preguntar en dónde está ese dinero”, concluyó.