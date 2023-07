"Por el momento no pienso en la reelección": César Prieto

César Prieto Gallardo, presidente municipal de Salamanca, dijo que por el momento no piensa en reelegirse. Reiteró que su propósito es cumplir con estos tres años en su administración. Puntualizó que se está analizando la posibilidad de poder contender en las próximas elecciones del 2024.

“Yo me comprometí por tres años y me gustaría concluirlo, se que será difícil que podamos cumplir con todo con lo que nos comprometimos estos tres años, pero trataré de cumplir con lo más que pueda y hacer las gestiones y por lo menos tener la casilla con el recurso y a la próxima administración, si no continuo yo, tenga todo el avance que hicimos en todo este tiempo”, indicó César Prieto Gallardo.

El edil salmantino, reiteró que actualmente su compromiso es con y para la ciudadanía salmantino. Puntualizó que durante estos tres años, se buscará cumplir con lo que más se pueda. Además, manifestó que se encuentran realizando las mediciones para saber qué perfil podría ser el posible sucesor.

“Yo estoy enfocado a trabajar, denme chance a cumplir con lo más que pueda se que habrá pendientes y eso lo entiendo y de cara a la gente les he dicho que no se podrá todo; estamos haciendo mediciones, yo tengo que medir todos los prospectos, si de entrada tenemos una ventaja amplia, pero tenemos que seguir y que la gente vea el trabajo que hacemos y la ventaja puede crecer más. Ella (Eugenia) no tiene intenciones, luego piensan que porque Eugenia publica más que yo en redes sociales, lo hace porque siempre ha sido su manera de trabajar, yo creo que si llega a aspirar contará con todo mi respaldo y del partido. Pero en este momento no pretende ningún cargo político”, manifestó.

César Prieto Gallardo, comentó que a pesar de hacer un trabajo fuerte en conjunto con el Estado y Federación se podrá resolver el rezago que se tiene en Salamanca, finalizó que tres años no son suficientes para una administración.