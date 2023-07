Busca Salamanca concurrir obras con el estado

Tras dar a conocer que el municipio cuenta con una suficiencia superior a 70 millones de pesos para concurrir recursos con el estado, en este aspecto, el alcalde César Prieto señaló que uno de los proyectos en lo que se mostró mayor interés de parte del Gobernador fue la intervención al Tomasa Esteves, modernización que se espera desde hace más de tres décadas por los poco más de 700 locatarios del inmueble.

Te puede interesar: Insistirá alcalde César Prieto para el apoyo en obras públicas

“En temática infraestructura se planteó el tema con el Gobernador, le interesó y quedamos todavía de que nos iba a dar información; hasta el momento fue el martes de la semana pasada que nos reunimos y hasta este momento nos han dado todavía la retroalimentación de qué es lo que ellos ven viable, pero en el momento que le comentamos del proyecto del mercado Tomasa Esteves, dijo que era un buen proyecto porque lo estaban haciendo en otros municipios”, asentó el edil.

En relación a ello, así como a la gestión y aplicación de recursos, el mandatario salmantino explico que en el caso de la federación deberán comprometerse aquellos que se obtengan en este ejercicio fiscal antes del 31 de diciembre de este año y ser ejercidos antes del 31 de marzo de 2024, en tanto los del estado sería hasta el mes de febrero del próximo año.

Local Busca alcalde gestiones para realizar más obra en el municipio

“De repente se recortan los tiempos, porque si no tenemos la definición de que obras van a venir apoyados por el estado se complica, porque hay obras que materialmente se realizan en ocho meses o un año, y ya no nos daría el tiempo salvo que viéramos un esquema diferente (…) pero dependiendo donde venga, tenemos ciertas reglas de operación para poder hacer uso de recurso yo urgiría a que ya lo estuviéramos viendo, de que nos autoricen, nos palomeen qué recurso y en qué obras se van a llevar a cabo para iniciar todo el proceso, porque aparte si es una licitación son 30 o 45 días para poder hacer el procedimiento, si es una adjudicación directa no es tanto el problema, si es invitación a por lo menos tres, de todos modos hay un procedimiento que sí tiene que agotar y obviamente se va reduciendo el tiempo que tenemos para ejecutar la obra”, explicó.

Ante ello César Prieto refirió que le pedirá al Gobernador lo apoye con definir el recurso que se aportaría del estado y hacía que obras estaría destinado, “vuelvo a repetir, Salamanca es un municipio de tal importancia que es el cuarto donde obviamente requiere que el mismo tema de la deuda venga reflejado de acuerdo a la importancia que cada municipio, y hasta el momento desafortunadamente no ha sido así, yo espero que la consulta o el tiempo que se ha tardado el estado sea precisamente sea para garantizar que venga un apoyo suficiente de acuerdo a lo que representa Salamanca”.

➡ Suscríbete a nuestra edición digital

Finalmente a efecto de poder concretar recursos para el desarrollo de obras dijo que, “nosotros tenemos un recurso que asciende a 70 y tantos millones de pesos, que tenemos que es del municipio para poder concurrir con el estado”, concluyó.