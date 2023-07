Recursos económicos no se escatimarán en Guanajuato

GUANAJUATO, Gto. (OEM- Informex).- El secretario de Gobierno, Jesús Oviedo Herrera, dijo que se incrementó el Fondo Estatal a Víctimas por 30 millones de pesos, más a los asignados en este 2023, por lo que aseguró que de ser necesario se podría actualizar el fondo de recursos.

En entrevista, sostuvo que el ejecutivo estatal cuenta con la disposición para apoyar a las víctimas en el estado de Guanajuato, ayuda que no sólo se traduce en las aportaciones económicas, sino también en el fortalecimiento de los mecanismos para lograr la búsqueda de más personas.

Autorizan 30 millones de pesos para para Fondo Estatal a Victimas.

En ese sentido, precisó que recientemente se autorizó el incremento en el Fondo Estatal de Atención a Víctimas en 30 millones de pesos, los cuales se suman a los más de 40 millones que inició el año se autorizó a la Comisión Estatal de Atención Integral a Víctimas.

“Tenemos 30 millones de pesos más y eso obviamente es lo que tenemos que buscar, valorar si con esto vamos a terminar el año, si no tendremos que analizar que tenemos que hacer y donde gestionar algún recurso”, manifestó.

Por otra parte, comentó que no se cuentan con recursos económicos para apoyar para edificar un memorial para las víctimas desaparecidas en el municipio de Salvatierra.

Lo anterior, ante la solicitud de los colectivos de búsqueda de personas desaparecidas, quienes han manifestado la intención de crear este espacio en el predio Rancho Nuevo del Barrio de San Juan, sitio donde se localizó la fosa clandestina más grande y de donde habrían encontrado a 83 cuerpos.

“En este momento no tenemos recurso para ello, y obviamente habría que ver y hacer gestiones, pero no hay recurso disponible para hacerlo, si la Federación quiere participar podríamos hacer algo ahí (...) No, creo que no tiene forma de etiquetarse por acá, tendremos que buscar otros caminos”, subrayó.