Salamanca es prioritario en materia de seguridad, enfatizó el General de Brigada: Enrique García Jaramillo

Salamanca, Gto. El General de Brigada Diplomado de Estado Mayor, Enrique García Jaramillo, Comandante de la 16a zona Militar, aseveró que el municipio de Salamanca es prioritario para mantener la seguridad, tras señalar que los nueve puntos de atención prioritaria que se tienen detectados, no pueden ser fijos o permanentes ya que tienen que ser cambiantes para su efectividad.

"Salamanca, tiene una atención, no diría que especial, pero si prioritaria, porque Salamanca es un municipio prioritario, por lo tanto, el Ejército Mexicano y Guardia Nacional están presentes en el municipio, no se ha descuidado. Siempre se ha contado con presencia y tal es el caso que cuando se elevan los homicidios en Salamanca aumentamos el número de efectivos para disminuir estos actos", explicó García Jaramillo.

El general Jaramillo manifestó que ellos como ejército mexicano tienen la responsabilidad en todo el estado de Guanajuato y tal es el caso que en Salamanca ha disminuido está incidencia delictiva.

"Tenemos que atender a todos los municipios no solo a Salamanca; si se elevan los homicidios en los demás municipios tenemos que destinar el efectivo necesario para disminuir estos actos; estos nueve puntos en donde aplicamos estrategias, no son permanentes se tienen que mover dependiendo la incidencia. No se puede establecer como un compromiso como lo manejaron ellos de tener nueve puntos de revisión o puestos de control, porque funcionan un tiempo y luego dejan de funcionar. Tenemos que cambiar estrategias y en eso es como estamos coordinados con el alcalde y la policía municipal del municipio", puntualizó.

Ante los hechos delictivos que se han registrado últimamente en el municipio, el General de Bridada Diplomado del estado Mayor, dijo que, "Salamanca está justamente en el corazón estratégico del país, tenemos una refinería, vías de comunicación que van a todas partes de la República y es un lugar que en todos los carteles les interesa controlar y de repente uno cede y otro se fortalece; la ciudadanía está la percepción de inseguridad es igual que en Celaya, ven que aumentan los homicidios, se fortalece todo y se mejora la percepción".

En lo que va del presente mes se han registrado una cifra superior a los cinco hechos dolosos en lo que va del presente mes.