Gestión de recursos y sectorización, principales oportunidades en seguridad pública

Luego de casi seis semanas de campaña, el candidato a la Presidencia Municipal de Salamanca por la coalición “Fuerza y Corazón x Guanajuato”, Gerardo Arredondo Hernández, reveló que el 81% de la población salmantina demanda seguridad, luego de que la incidencia delictiva y los ataques en contra de la Policía se han incrementado, ante ello, dio a conocer su propuesta de gestionar más recursos en materia de seguridad pública, sectorizar la ciudad en cuestión de operatividad y hacer que los oficiales que laboran en otras corporaciones del estado regresen a su ciudad de origen.

“Dinero si hay, y hay muchos lugares de donde puedes bajar esos recursos, la seguridad es lo primero, si activamos la seguridad vamos activar absolutamente todo, mi punto es la seguridad, el 81% de la gente que entrevistamos y de la gente a la que hacemos encuestas, eso es lo que nos piden, seguridad”, asentó.

El 81% de la población prioriza la seguridad ante otras necesidades / Fotos / José Almanza

Aunado a ello dijo que la seguridad debe estar en manos salmantinas, luego de señalar que en la presente administración se han elegido perfiles procedentes de otras ciudades e incluso de otros estados los cuales no han tenido la continuidad esperada, ni los proyectos adecuados a las necesidades de los salmantinos, situación que se ha reflejado tanto en la rotación de directores al interior de la administración pública, cómo es la situación en general que enfrenta la sociedad.

“La seguridad tiene que estar en manos de los salmantinos, de gente que conozca Salamanca, porque nos traen de todo y duran cuatro, cinco o nueve meses y se van, no hay continuidad, no hay un proyecto no hay absolutamente nada, Yo creo que si te dedicas a hacer las cosas que debes y sobre todo gestionar para que los policías se queden aquí y darles condiciones de vida a ellos y a sus familias, lo puedes lograr”, argumentó.

Finalmente, consideró que uno de los aspectos fundamentales para el éxito de cualquier estrategia de seguridad pública, es el sentido de pertenencia que debe existir entre el oficial de policía en la ciudadanía, por ello la importancia de sectorizar la operatividad de los elementos en la ciudad.

“Hay muchos policías salmantinos trabajando en otros municipios, y yo lo que busco es sentido de pertenencia, yo lo que busco es que el policía proteja al salmantino y que el salmantino también proteja a sus policías, para mí el tema del sentido de pertenencia de ambas partes para mí es importantísimo por eso queremos sectorizar la ciudad para que la gente vaya conociendo a sus policías, el tema aquí es reclutar y hacer un diagnóstico verdadero de cómo estamos y traernos esos policías, recuperarlos a los que se han ido y empezar a generar condiciones favorables también para sus familias, hoy por hoy los asesinan y dónde están sus familias”, concluyó.