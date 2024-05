La falta de titular en Seguridad Pública revela falta de interés: OC

Luego de ocho meses de que se presentó la renuncia del ex titular de la dirección general de Seguridad Pública, el presidente del Observatorio Ciudadano Raymundo Gómez García, consideró que el asignar un nuevo perfil debe ser una prioridad para las autoridades, luego de que entre septiembre de 2023 y mayo de 2024 se han registrado cinco ataques en contra de la corporación, los cuales cobraron la vida de tres oficiales y ocho más resultaron lesionados.

En este contexto García Gómez lamentó, que el Secretario del Ayuntamiento y encargado de despacho de la dirección general de Seguridad Pública Guillermo García Flores, no diera a conocer las líneas de investigación que se han establecido en torno a estos hechos, más allá de su declaración de que no existían amenazas en contra de la corporación o de algún funcionario público, que realizó la noche del pasado 30 de abril, sin embargo, menos de 24 horas después se registró un nuevo ataque en contra de un comandante de la Policía Municipal, la noche del pasado miércoles 1 de mayo.

En este periodo se han perpetrado cinco ataques armados en contra de la corporación / Fotos / José Almanza

“Lamentable esas declaraciones, como no vas investigar quién te roba, quién se mete a tu casa y cómo lo está haciendo, por ejemplo, pero si empezamos en ese sentido de que no hay línea de investigación y no van investigar por dónde viene, eso te da una imagen de que no tiene idea de lo que es la Seguridad Pública y eso afecta en el sentido de que es un tema muy delicado y más en el estado y la ciudad, aquí lo ideal es que se tenga un coordinador que realmente sepa del tema para estarse coordinando y ver las causas y los efectos que está conllevando a esto", indicó.

Respecto a la operatividad y resultados en la materia, el presidente del Observatorio Ciudadano cuestionó la capacidad de quién desempeña la función de encargado de despacho al señalar la falta de coordinación que se tiene con las demás instancias de Gobierno, además de que la falta del director general atiende a la falta de voluntad de parte de las autoridades, mismas que hasta el momento confirmaron no se cuenta con alguno para ocupar el cargo que se encuentra vacante desde hace ocho meses.

“Creo que es claro que no le interesa o no es urgente para ellos este tema, pues bueno todo lo que está pasando en el municipio, cada dos días tenemos una persona asesinada y estos con estos atentados era para darle prioridad en la agenda para buscar los perfiles, somos 120 millones de mexicanos, en Guanajuato somos ocho millones, deberá haber un perfil entre ellos, sin embargo, son lamentables las actitudes de este funcionario, que tendría que ser un super secretario para atender los problemas de seguridad y de las administración de Salamanca y eso preocupa porque nos afecta directamente en la seguridad de todos”, concluyó.

Sin amenazas

En este contexto el propio encargado de la dirección general de Seguridad Pública Guillermo García Flores, declaró la noche del pasado 30 de abril al término de una sesión de Ayuntamiento que de acuerdo a su unidad de análisis no se tenía detectadas amenazas en contra de la corporación o de algún funcionario.