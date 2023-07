Asegura César Prieto que la relación con la Guardia Nacional es buena

César Prieto Gallardo, expresó que la relación con Guardia Nacional es buena, e inclusive se tiene un trabajo coordinado, esto lo comentó luego de que externara que no se habían cumplido los acuerdos establecidos en colocar once puntos fijos para reforzar la seguridad en zonas de mayor incidencia delictiva, añadió que no se debe de confundir el tema de la seguridad por un punto de vista de alguien.

Te puede interesar: Vigilan alrededor de 6 mil efectivos de Sedena a Guanajuato

César Prieto Gallardo, dijo que Guardia Nacional no había cumplido con los acuerdos establecidos, los cuales eran en instalar once puntos fijos de vigilancia en el municipio los cuales fueran catalogados como puntos rojos.

Estos once puntos serían en donde se haya presentado una mayor incidencia delictiva. Tras la versión dada a conocer por el mandatario salmantino, reiteró que tanto con la Guardia Nacional y el Ejército Mexicano, se cuenta con una estrecha relación. Enfatizó que este tema es referente de todos.

Local Llegan 500 elementos de la Guardia Nacional a Guanajuato

“Siempre hemos tenido una buena relación con el Ejército México y Guardia Nacional, entiendo que pueda haber diferencias en el tema de seguridad, pero siempre hemos estado dispuestos a trabajar, no podemos confundir el tema de la seguridad que es el tema de responsabilidad de todos, con un tema de punto de vista de alguien que sea presidente municipal o quien sea, pero siempre hemos estado en la mejor disposición de relación con el estado y federación”, puntualizó.

Referente a la falta de instalación fija de seguridad, añadió que se han llevado a cabo reuniones en donde, se contemplan estos puntos como parte de la estrategia de seguridad.

“En este momento, desde que tuvimos con la reunión con los tres órdenes, yo les pedí que continuáramos con esos puntos, sin embargo, todos los días vamos a estar revisando cómo se está haciendo la estrategia, pero de entrada me parece que esos once puntos seguirán siendo parte de la estrategia”, enfatizó.

➡ Suscríbete a nuestra edición digital

Durante el mes pasado, de los once puntos que deberían de estar instalados, solamente se contó con uno de ellos, el cual se encontró instalado en la comunidad de Cerro Gordo.