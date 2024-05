Emociona Carlos a salmantinos con su talento en la marimba

Con más de 50 años dedicado a tocar la marimba, Carlos Catalán Morales de 68 años de edad, continúa quién llenando de música a los salmantinos o a cualquier persona que lo contrate, aunque llevan medio siglo dedicándose a tocar este instrumento en sus planes no está la jubilación, pues, su labor más que una profesión para él también representa un pasatiempo que le ayuda a conocer un poco más de la gente y las nuevas generaciones.

Originario de Tapachula, Chiapas, Don Carlos ha encontrado en la música la oportunidad perfecta para seguir llevando sus melodías a las generaciones de antes y de ahora en los diferentes estados de la república mexicana, misma que llegó al Bajío hace 35 años al establecerse en Celaya, Guanajuato hace 35 años, municipio ubicado a 45 minutos de Salamanca, una de las ciudades preferidas del músico por la calidez y recibimiento de su gente.

“En Salamanca, estoy todos los fines de semana, porque, la gente suele contratarme, muchos me han conocido porque vengo y me instaló en las esquinas de algunas calles a tocar mi marimba y me contratan, eso siempre se lo voy a agradecer muchísima gente en sus domicilios. Me han dado mucho trabajo, vuelvo a repetir, gracias a toda la gente que me ha contratado que Dios me los bendiga y me sigan contratando. Siempre me han recibido con los brazos abiertos en Salamanca, para mí es uno de los mejores municipios, porque la gente pasa y me coopera no les pido nada porque simplemente les gusta mi música”, manifestó.

Aunque, los años ya han pasado para don Carlos, retirarse no es una opción pese a que en diversas ocasiones sus hijos le han insistido en hacerlo para ya no arriesgarse a que le pudiera suceder algo, sin embargo, para él, la marimba y la música se han convertido en parte fundamental de su vida, ya que, fue un pasatiempo que también le ayudo a sacar adelante a su familia.

“La música ha sido mi vida aparte de mi familia que las quiero muchísimo, pero, la marimba de ahí les he dado estudio a mis hijos estudio y preparación, lo que me motiva a seguir adelante, seguiré agradeciendo a la gente que me contrata a mi número 461 283 55”, finalizó.

Su talento lo ha llevado a visitar varias partes del país como el estado de México, Puebla, Hidalgo, San Luis Potosí, Aguascalientes, Tampico e incluso tocó en Guatemala.