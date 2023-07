Genera inseguridad depreciación de viviendas

La inseguridad, la falta de servicios y la carestía en los costos de algunas viviendas, son las principales causas que han generado el abandono y depreciación de bienes inmuebles en el municipio de Salamanca del 50%, por lo que, la alternativa para incrementar la adquisición, es contar con viviendas más accesibles, manifestó, Camilo Tovar Alcántara, Presidente del Colegio de Valuadores de Salamanca.

Te puede interesar: Desertan estudiantes por inseguridad

En ese sentido, señaló que, en la actualidad son varias las colonias cerradas que cuentan con una mayor plusvalía, debido a la seguridad que ofrecen porque se ubican en zonas caras y eso provoca que, los compradores busquen viviendas en zonas que se ajusten a sus presupuestos.

Local Se acreditan agentes inmobiliarios de Salamanca

Destacó que, la depreciación de bienes inmuebles en Salamanca, se genera principalmente en franjas consideradas como conflictivas, en donde, los costos pueden bajar hasta en un 50%, a esto también, se suma la falta de servicios como sucede en la zona sur, donde los valores son muy bajos y las casas no se venden.

"Hay algunas zonas, en las cuales, ha depreciado el valor de los inmuebles sobre todo en las zonas donde hay más conflicto, hoy en día muchas colonias ya son cerradas, tienen una mayor plusvalía, debido a la seguridad que ofrece esos costos cerrados en las zonas donde sí hay más inseguridad, la propiedad ha llegado a bajar hasta un 50% por ese tipo de situaciones (...), ya no, hay un lugar, en donde, podemos tener un problema en cualquier parte de la ciudad donde me han dicho y me han informado sobre todo en las casas que balean, ya casi nadie las quiere están abandonadas y destruidas", explicó.

Derivado de esta situación, en algunas zonas las casas tienen valores de hasta 100 a 150 mil, para estás delimitaciones, se debe de trabajar en la entrada de iluminación y servicios públicos, para que, la recuperación de los valores de los inmuebles pueden ser adecuados.

➡ Suscríbete a nuestra edición digital

Además, destacó que, en Salamanca los créditos para obtener una vivienda están entre 400 o 500 mil pesos, lo que significa que si algunas personas quieren comprar una casa de esa cantidad y no la encuentre entonces se tienen que ir a zonas baratas y a veces sale contraproducente porque compran en una zona que después tienen que dejar la casa por la inseguridad, por lo que, recomendó mejorar los costos de las viviendas, se requieren viviendas accesibles.