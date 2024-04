Se mantiene sin perfil titularidad de Seguridad Pública

Luego de que no se concretó la llegada de un nuevo titular para la dirección general de Seguridad Pública, el presidente municipal interino Ulises banda Coronado confirmó que aún no se cuenta con un perfil para ocupar el cargo qué desde hace ocho meses se encuentra vacante, a pesar de ello el encargado de despacho de esta área Guillermo García Flores afirmó que la falta de un director no ha repercutido en la operatividad de la corporación debido a que estas funciones se orientan más a ámbitos administrativos que de coordinación con otras instancias como el Ejército o la Guardia Nacional.

Han pasado ocho meses de la renuncia del anterior director / Fotos / José Almanza

"Es un tema la verdad bastante delicado, tenemos una policía relativamente nueva como la tienen otros municipios, estamos tratando de dar el mejor esfuerzo y no queremos buscar un perfil solamente para cubrir la plaza, sino que en este momento que sea el mejor perfil para los salmantinos (...) en este momento (se tiene alguna propuesta), acaban de cambiar al general de la zona, vamos a tener una reunión con ellos y vamos a ver si en este momento ellos nos pueden hacer una buena propuesta, una buena recomendación y que pase por todos los exámenes necesarios, los exámenes de confianza y que el perfil sea el adecuado", asentó Banda Coronado.

Por su parte, García Flores explicó que muchas veces se confunde lo que es la dirección; "la dirección es un tema básicamente y más lo más fuerte que se lleva es un tema administrativo, en este caso se tiene que dar seguimiento a los temas que se tienen de coordinación, por ejemplo con el Estado, con la Federación, que es algo que se cumple, es tener por ejemplo, al 100 la parte administrativa en cuanto también a los equipamientos, a las unidades, al personal, los uniformes, todo ese tipo de condiciones y velar por las condiciones de los elementos obviamente".

Así mismo recordó que dentro de la dirección general de Seguridad Pública, existen algunas otras direcciones y jefaturas como la Academia de Seguridad Pública, Prevención al Delito, 911, entre otras, mismas que destacó cuentan con la titularidad correspondiente.

"Esas plazas son las que están cubiertas, son las que están detrás de la labor, al final nosotros estamos cumpliendo con los compromisos que se tienen en el estado, nosotros también vamos avanzando en el tema de seguridad y lo que nos ha ayudado mucho es la coordinación que se tiene, porque todos los días a las ocho de la mañana hay mesa de seguridad donde está Fuerzas Especiales del Estado, Sedena, Guardia Nacional y obviamente el área municipal y se encuentra realizando ahora sí que todas las tareas y planeando el tema operativo del día con día, no se ha relajado la seguridad al contrario se ha hecho un esfuerzo mayor", estableció.

En cuanto a un nuevo perfil, el encargado de despacho de la dirección de Seguridad Pública resaltó que, el Presidente Municipal interino tuvo una reunión con los altos mandos militares de la región y de la zona en donde se realizan ciertas recomendaciones en la materia, "ahora sí de que debemos de ponernos un poquito más a trabajar en conjunto con ellos, es una situación que aquí en el municipio si se realiza (...) también hay mesas de paz que se celebran eventualmente una vez a la semana, en donde participan instancias federales, en este caso también temas de prevención al delito (...) ahorita los nuevos mandos militares van también a empezar a verificar y a trabajar en conjunto con el municipio", concluyó.