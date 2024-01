Rechaza Estado que temas políticos-electorales influyan en las obras y proyectos

Ante el recurrente señalamiento de abandono que ha externado el presidente municipal, César Prieto, en el que acusa al Gobierno del Estado de dejar fuera a Salamanca de la asignación de presupuestos para el desarrollo de obra pública, la Secretaría de Desarrollo Social y Humano (Sedeshu) informó, a través de un comunicado, la inversión de más 68 millones de pesos para el desarrollo de 19 obras de infraestructura social como lo son drenajes, empedrados, tanques elevados y rehabilitación de sistemas de agua entubada en 2023, además de que para este 2024 se tienen 11 obras como posibles a desarrollarse.

En el documento se detalló que, a través de todas las dependencias del Gobierno del Estado, se trabaja todos los días para llevar, a los 46 municipios de la entidad, un desarrollo integral mediante los programas y presupuestos asignados anualmente.

Te recomendamos: Reitera César Prieto su participación por reelección en 2024

En este contexto se dio a conocer que al 31 de diciembre de 2023 se invirtieron más 68 millones de pesos, sólo a través de la Sedeshu, la cual contempló al menos 19 obras de infraestructura social como lo son drenajes, empedrados, tanques elevados y rehabilitación de sistemas de agua entubada. Además se ha realizado pintura en viviendas dentro del programa Mi Colonia a Color, empleo a través del programa Trabajemos Juntos, apoyos en el programa Mi Hogar Gto, e inversión en infraestructura en Centros GTO Contigo Sí.

Ante el recurrente señalamiento de abandono que ha externado César Prieto.

En cuanto a apoyos sociales se destaca la entrega de 14 mil entregas a través del programa de Vales Grandeza y más de mil 750 apoyos a mujeres con el programa Apoyo Mujeres Grandeza.

En el caso de Salamanca, la inversión conjunta entre estado y municipio es de 114 millones de pesos, de los cuales 68 fueron aportados por el estado y 45 por el municipio.

“De las 11 obras a las que hace referencia el Gobierno Municipal, se encuentran dentro de los probables proyectos que se ejercerán este año 2024, por lo que es impreciso que se hayan cancelado (…) por lo que se mantiene el compromiso de trabajar para todas y todos los habitantes de Guanajuato, los temas políticos-electorales no influyen en lo absoluto en las obras y proyectos que se realizan en cada municipio”.

Las declaraciones

De manera reiterada, el presidente municipal, César Prieto, atribuyó a falta de voluntad política la asignación de recursos de la deuda pública que contrató el Gobierno del Estado, para el desarrollo de los proyectos ejecutivos referentes a obras de movilidad en Salamanca que se encuentran validados por la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT), sin embargo se señaló que la Secretaría de Infraestructura, Conectividad y Movilidad del Estado de Guanajuato (SICOM), no los ha aprobado, con lo que se ha retrasado la gestión para la asignación de recursos de hasta mil 800 millones de pesos de la cartera que se presentó al Estado en noviembre de 2022.

Para este 2024 se tienen 11 obras como posibles a desarrollarse.

“Yo creo que sí hace falta el tema de la voluntad, yo lo he dicho Salamanca durante muchos años hemos visto pasar obras a todos los municipios y a salamanca no llega nada (…) creo que es un tema incluso electorero, porque querían asfixiar a Salamanca, que no hubiera una obra importante”, externó.

De igual manera, el diputado local, Ernesto Prieto, ha declarado que los gobiernos de Acción Nacional politizan la asignación de recursos, luego de que el municipio invirtió alrededor de 40 millones de pesos para la elaboración de proyectos ejecutivos, para los cuales se requieren dos mil millones de pesos para su desarrollo.

➡ Suscríbete a nuestra edición digital

“Esa es la realidad, lamentablemente los gobiernos de Acción Nacional politizan la asignación de recursos, Salamanca es el cuarto municipio más poblado del estado, es uno de los cinco municipios más importantes económicamente de la entidad y este es el trato que nos dan, y por qué nos dan ese trato, porque aquí gobierna Morena, así de sencillo, las cosas como son, no puede ser que municipios menos relevantes con el debido respeto que nos merecen se les otorgue el doble, el triple, cuádruple o hasta 10 veces más recursos que los que le corresponden a Salamanca”, asentó el legislador.