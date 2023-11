Reitera César Prieto su participación por reelección en 2024

Salamanca, Gto.- Los niveles de competitividad de los perfiles definirán las candidaturas en razón de género para los 46 municipios de Guanajuato, sin importar que de manera preliminar se haya reservado la correspondiente a Salamanca para una mujer, así lo informó el presidente municipal César Prieto, tras reunirse con la coordinación nacional para la defensa de la 4T en la Ciudad de México, por lo que se mantiene viable contender por la reelección en el proceso electoral de 2024.

El munícipe refirió que este tema causó molestia en la dirigencia nacional, debido a la complejidad política del estado en el que desde hace 30 años ha sido gobernado por Acción Nacional

Ante ello, el edil reconoció que la opinión pública conoce el tema interno que se tiene dentro del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), en donde existen personalidades que se sumaron con ideales que difieren a los lineamientos de la defensa de la cuarta transformación; sin embargo, afirmó se continuará reforzando el movimiento en Salamanca y Guanajuato.

“Nosotros tenemos que buscar la unidad en el proyecto por la gente, no tanto por nuestros intereses personales, cada quien tiene un interés, un deseo legítimo de participar en las próximas campañas, está la posibilidad real de por fin sacar al PAN de Guanajuato y este tema de la sorpresa que nos dieron con la candidatura quién la va a tener obviamente provocó una reacción en la derecha en el PAN, señalando que ya habíamos tirado la toalla, que ya esto se había terminado, no es así, nosotros vamos por la transformación de Guanajuato, no por un cargo”, asentó.

En torno al cuestionamiento si el grupo de los Prieto apoyará la candidatura y proyecto de Alma Alcaraz, César Prieto se limitó a señalar que, “nosotros apoyamos al proyecto, y si sumamos en ese sentido la candidatura a gobernador y obviamente sumarle a la próxima presidente de la república Claudia Sheinbaum Pardo, pues ahora sí que ese es el tema es sumar, nosotros vamos apoyar el proyecto de transformación de Guanajuato”.

Respecto a si se mantendrá en Salamanca el género reservado para una mujer a la candidatura, confió que eso podrá revertirse en función de los niveles de competitividad para presentar el mejor perfil, el cual dijo no significa que sea él, sin embargo, también afirmó que es complicado que haya uno con mejor aceptación.

“Tiene que sumar a los mejores perfiles y no significa que yo sea el mejor perfil, si hay algún otro compañero o compañera que tenga un mejor posicionamiento que yo, una aceptación por parte de la gente, adelante pero lo veo complicado, estaban acomodando para que regresaran ciertos perfiles que aquí en Salamanca de plano no son bien vistos (…) los niveles de competitividad los ponen en nivel alto, medio y bajo, entonces tiene que ser por el tema de la paridad tiene que ser equilibrado y en ese sentido si se mueve que Salamanca va hombre, tendrían que mover algunos de los municipios que dice que va hombre reservarlo para una mujer”.

Finalmente el munícipe refirió que este tema causó molestia en la dirigencia nacional, debido a la complejidad política del estado en el que desde hace 30 años ha sido gobernado por Acción Nacional y en el que le tienen que sumar votos a Claudia Sheinbaum, “y ellos en su afán de querernos presionar, de hacer un tema de este tipo se exhibieron como lo que son (…) pero va ser el partido el que ponga las reglas y en este caso yo sí lo digo muy claro es complicado”, concluyó

