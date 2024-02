Se extinguen cerros de Salamanca por sobreexplotación de bancos de material

Salamanca, Gto.- La proliferación de bancos de material ha acabado poco a poco con los cerros en Salamanca. Esta sobreexplotación provocó la casi desaparición de los cerros de La Cruz y La Cal, lo que ha generado un impacto ambiental importante, como la migración de especies que se consideraban endémicas, como la rana mexicana de collar, la cual ya no se ve en territorio salmantino, pero sí en zonas de Cortazar.

Por ello, grupos ambientalistas consideran que se trata de una problemática que se mantiene vigente, debido a la falta de denuncias por parte de la ciudadanía.

En Salamanca se cuenta con alrededor de cinco bancos de materiales con autorización de uso de suelo, pero hay otros que están en abandono y otros que podrían estar en explotación irregular y que no tenga sus permisos, así lo manifestó, Alberto de la Torre Gleason, director de Medio Ambiente del municipio.

Bancos de material deben estar regidor por el PMEDUET.

“En el caso de nosotros, hemos hecho denuncias de bancos que no están en regla, hicimos la denuncia de dos en el Área Natural Protegida y uno acá cerca de la zona urbana, en donde, inclusive, este banco de material ya estaba en proceso abierto administrativo con la Procuraduría Ambiental y Ordenamiento Territorial (PAOT); sin embargo, todavía se estaba explotando y se hizo la denuncia correspondiente y se hizo una clausura por la cuestión del uso de suelo; después de que ya se cumplieron varios requisitos y está en regularización, entonces, se puede decir que son tres los que se han trabajado en cuanto a regularidad”, explicó.

Sobreexplotación provocó el exterminio de los cerros de La Cruz y La Cal.

Alberto de la Torre explicó que la regulación de los bancos de material es responsabilidad jurídica del gobierno del estado, a través de la Secretaría de Medio Ambiente y Ordenamiento Territorial y la Procuraduría de Ordenamiento Territorial; no obstante, el municipio, a través de los diversos convenios, coadyuvan junto con el Gobierno del Estado de Guanajuato para verificar el uso de suelo para la explotación de bancos y es responsabilidad del mismo, de acuerdo con el Programa Municipal de Desarrollo Urbano y Ordenamiento Ecológico y Territorial y si hay un banco que no esté bajo este programa, no estará en legalidad, ya que tiene su uso de suelo y sus estudios del impacto ambiental, presentado en la SMAOT avalado y supervisado por el marco jurídico.

Previenen más sobreexplotación con nuevas tarifas

Una medida precautoria para evitar la sobreexplotación en los bancos de material fue la implementada por el presidente municipal, César Prieto Gallardo, y consistió en la modificación a la ley de ingresos para el municipio de Salamanca, para el ejercicio fiscal del año 2024, aprobada por el Congreso del Estado de Guanajuato, para aplicarse un incremento a la tarifa para la explotación de los bancos de materiales; es decir, por ejemplo, el metro cúbico de arena se estaba cobrando en 1.47 pesos y ahora va a costar 4.39 pesos, casi tres veces el costo.

“Es importante que conozca la ciudadanía que en esta administración de César Ernesto Prieto se logró un avance muy importante, en cuanto a los bancos de materiales, las tarifas para la explotación se están incrementando en el abandono durante administraciones pasadas y lo que se pagaba por metro cúbico de explotación, eran de los más bajos de todo el estado, entonces en esta administración se hizo un estudio de mercado y también una justificación técnico ambiental para equilibrar estas tarifas un poquito más al costo de mercado de los demás municipios, como una medida precautoria para la explotación, se revalora el precio real de estos materiales”, indicó.

Los bancos de materiales son las excavaciones a cielo abierto destinadas a extraer material para la formación de cuerpos de terraplenes.

