Impacta en el sector construcción mala distribución de recursos

Salamanca, Gto.- Carlos Alberto Ortiz, Vicepresidente de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción (CMIC) sección Salamanca, dijo que a diferencia de municipios como Irapuato y Celaya que a lo largo de tres años han sido beneficiados con Obras Públicas, Salamanca se encuentra en total abandono por parte del Gobierno del Estado, por lo que, catalogó como desigual la distribución de presupuesto Estatal para el municipio, ya que, los 52 millones de pesos que se otorgaron para Salamanca ha impedido que se puedan desarrollar proyectos de mayor impacto.

Esperan que en 2024 se distribuyen justamente el presupuesto para municipios

“Parece que estamos un poquito abandonados por el gobierno, no hace a que se deba, no sé realmente cuál es el tema, pero, hemos batallado muchísimo con los recursos, hemos tocado muchas puertas y nos han llegado apenas 52 millones de pesos de gobierno del estado, creo que la distribución de la riqueza no ha sido justa, nosotros hemos tenido muy buena comunicación con nuestro alcalde y se ha priorizado la obra escasa que hay y se ha dado a empresarios de la construcción locales con nombre y apellido, yo espero que este año realmente nos volteé a ver un poquito más para soltar recursos, porque al final del días si hemos sido castigados”, explicó.

Obras en Salamanca son escasas

El vicepresidente de la CMIC, destacó que, el sector construcción es muy participativo y ello ha contribuido para que el gobierno municipal priorice a las empresas salmantinas, por lo que, la gran mayoría de los contratistas locales han sido beneficiados por obras, sin embargo, no es suficiente, pues, la mala distribución del recurso ha impedido que el gremio pueda contar con suficiente trabajo.

Local Enfrenta crisis sector construcción

“En la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción (CMIC) hemos cuidado mucho que no haya actos de corrupción al contrario creo que hemos transparentando bien las asignaciones, por lo que, esperamos que este 2024, salga más recursos y se puedan concretar proyectos importantes que requieren Salamanca porque estamos muy estancados”, finalizó.

Recalcó que, Salamanca está recibiendo migajas pese a ser considerada como la segunda economía del Estado de Guanajuato y la cuarta en población.