Se acercan madres buscadoras a jóvenes con problemas de adicción

Con la finalidad de visibilizar las consecuencias del consumo de sustancias, a través del colectivo Salamanca Unidos Buscando Desaparecidos, se realizó el primer acercamiento de sensibilización, prevención y orientación a jóvenes en recuperación en anexos y centros de rehabilitación en el que participaron alrededor de 60 personas, así lo dio a conocer la vocera de las madres buscadoras Alma Lilia Tapia.

“Nuestra intención es concientizar a los chavos de cero drogas, están ahí por drogas y lo que está aconteciendo en nuestro municipio, nuestro estado y nuestro país, casi todo tiene que ver con el movimiento de drogas, lo que nosotras les queremos hacer entender a los chavos, a las chavas es que miren a estas madres, a estas mujeres como buscan a sus seres queridos y que no sean sus familias las que un día tengan que andar haciendo esto o tengan que portar una playera con sus fotografías, queremos invitar a la juventud de alejarse de ese camino tan rasposo, tan áspero y tan lleno de problemáticas, homicidios, feminicidios, desapariciones, secuestros todo lo más bajo que ya hay en nuestro país”, indicó.

Fotos | Cortesía colectivo Salamanca Unidos Buscando Desaparecidos

En este aspecto, la vocera del colectivo dio a conocer que la dinámica consiste en una melodía que les ayuda a reflexionar sobre su situación, su vida y su entorno, la cual tiene una duración aproximada de dos horas 40 minutos. “Es empatizar y hacerles entender que tienen que cambiar su estilo de vida, o un día los vamos a tener que ir a buscar con pico y pala (…) a las chavas que se dignifiquen que no se dejen golpear por hombres celosos; a todos en general les hacemos entender que a veces cuando no son correspondidos por una pareja, a lo primero que recurren es a las drogas y al alcohol, y ahí empieza el hilo de todo el meollo”.

Por otro lado advirtió a las mujeres, que los problemas de adicción en muchas ocasiones las orilla a negociar con su cuerpo e incluso con situaciones de mayor peligro, en las que llegan a exponer su vida y la de sus familias; “mujeres que a veces que por una dosis negocian con sus cuerpos, por una dosis también a veces ponen a los contras y eso también a veces las lleva a la desaparición, aquí a algunas ya no las encontramos y a otras las encontramos muertas”.

Ante ello, las madres del colectivo Salamanca Unidos Buscando Desaparecidos indicaron seguirán desarrollando este tipo de actividades, las cuales definieron como “dádivas de amor”, a fin de establecerlas como medidas emergentes que ayuden a rescatar a los jóvenes inmersos en el consumo de sustancias; “nuestros actos no están prohibidos y todos los actos que nosotros tenemos, son actos de amor hacia el prójimo (…) creo que hay que añadirlo como prevención, para que toda la gente que anda involucrada donde sí son asuntos de alto riesgo, para que empiecen a pensar, a medirle sí sí me arrimo o no, si quiero continuar o no con esta vida, qué es lo que quiero para mí, que empiecen a encontrarse a sí mismos, motivarlos para que dejen ese camino que no nos va a conducir a nada más al hoyo, a la cárcel o a que nunca los encontremos”, concluyó.