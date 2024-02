Posterior a la pandemia se han reducido rutas de transporte público

El representante de la línea de transporte público Villas de Barahona, Roberto Calvillo, refirió que desde la pandemia han desaparecido algunas rutas debido a la falta de economía y baja movilidad, por lo que los transportistas se ven limitados para renovar unidades.

“No tengo camiones porque nos tronó el tema de la pandemia, nos tronó la falta de ingresos durante esos tres años y ahorita es cuando estamos sufriendo estas consecuencias, es muy complicado en este momento el poder adquirir un camión nuevo, sin embargo tenemos que hacer el esfuerzo para poder comprar un camión seminuevo dentro de los modelos que establece la ley, y se hará con mucho esfuerzo”, señaló Roberto Calvillo, representante de la línea de transporte Villas de Barahona.

El representante de las líneas de Barahona refirió que actualmente son pocas las rutas que se encuentran activas, sin embargo hay otras que poco a poco han ido disminuyendo la flotilla de camiones de transporte.

“Los que ya existen hay que mantenerlos trabajando, el problema de aquí es que si no hay incremento a la tarifa, inclusive los que están trabajando no alcanzan a sostenerse, no es algo que nosotros pudiéramos hacer es con nuestros ingresos darle suficiente mantenimiento a los vehículos; los ingresos a veces son tan bajos en algunas rutas que le número de vehículos cada vez es menos; en las rutas que son medianamente rentables como la de Arboledas, ruta 19, 12, 10 tienen suficientes vehículos, las demás rutas no tienen suficientes vehículos porque no hay rentabilidad suficiente porque no hay movilidad suficiente”, puntualizó.

Señaló que esto se ha debido a que el ciudadano no se mueve con la misma frecuencia con la que se realizaba previo a la pandemia por Covid-19, aunado a que el tiempo entre cada unidad debe de ser más espaciado para que se presente más movilidad entre los ciudadanos.

“Quisiéramos que a la vuelta fueran al menos 15 pasajeros pero vamos con seis o menos. uno busca la forma de equilibrar los egresos con los ingresos; si han desaparecido rutas, pero no se cuantas, pero si existen que no están trabajando en este momento. El objetivo es que regresemos a las condiciones y circunstancias anteriores pero esto es muy complicado porque apenas se empieza a encontrar el camino de que la gente quiera volverse a endrograr con créditos para la compra de un camión”, finalizó.