Petroleros de Salamanca reciben viviendas, después de más de cinco años de promesas

Luego de más cinco años sin acceso a créditos para la vivienda, los trabajadores petroleros afiliados al Sindicato de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana Sección 24 recibieron de manos de su dirigente nacional, Ricardo Aldana Prieto, sus hogares como parte de un nuevo desarrollo inmobiliario en Salamanca.

Aunado a ello, el secretario general del Comité Ejecutivo Nacional del STPRM informó el desarrollo de vivienda en Dos Bocas, Minatitlán y Ciudad Madero, acción que se contempla replicar en las 36 secciones de su organización.

“La verdad ha sido una batalla constante con una administración (de Petróleos Mexicanos) que no ha entendido, que ya no entendió, afortunadamente alcanzamos a obtener estos créditos, porque no los pudieron colocar ellos, porque muchos compañeros que se inscribieron al Asiste no se dan cuenta que el trabajo del sindicato es precisamente ordenar y llevar a cabo todo un procedimiento para poder aplicar la cláusula con los trabajadores que son acreditables a ella, al final del día sacaron solamente 300 créditos”, estableció.

Ahora además de los conjuntos habitacionales de Villa Petrolera, Floresta, Bosques del Sur, Bellavista, Bondojo, Lomas del Prado, Bellavista y la colonia de Ingenieros, Salamanca cuenta con un nuevo asentamiento petrolero, el Victoria Residencial se ubica en la zona norte de la ciudad, en donde se benefició a trabajadores de las diferentes plantas de proceso, departamentos y talleres, de la Refinería Ingeniero Antonio M. Amor (RIAMA).

“Esto es el inicio, ya estamos empezando a construir en Dos Bocas, Minatitlán y Ciudad Madero, a través del Sindicato; vamos a obligar a Pemex a que nos den los créditos para los trabajadores, porque en cinco años y meses que llevan, anteriormente estábamos construyendo alrededor de dos mil 500 viviendas por año, más menos tres mil, a veces más; hoy en los casi seis años, se han dado 700 créditos hipotecarios, algo irresponsable de la empresa cuando es una cosa Constitucional, porque es su obligación de darnos créditos”, afirmó.

Finalmente, el dirigente nacional petrolero indicó que se continuará fomentando la unidad en la organización como se ha hecho desde su fundación en 1935 y a través de la cual se ha fortalecido para alcanzar logros y acuerdos a pesar de las adversidades; “vamos a seguir trabajando y fomentando la unidad y eso se los encargo, porque es muy importante, es vital para el futuro de las nuevas generaciones, que tienen que tener el compromiso de entrega con su organización y la empresa”.

Por su parte, Fernando Pacheco Martínez, presidente del Grupo Renovador de Unidad Sección 24, dio a conocer que de igual manera el pasado lunes se entregaron más de nueve mil juegos de ropa que serán distribuidos entre cuatro mil 800 trabajadores afiliados al STPRM de la Sección 24 de la Refinería de Salamanca.

“Sé lo muy difícil que ha sido el trabajo para Ricardo, pero gracias a su tenacidad se ha dado el inicio de esto que estábamos acostumbrados a tener, yo recuerdo alguna revisión contractual que estuvo Ricardo, se obtuvieron 10 mil créditos que era el compromiso que tenía Pemex anualmente, y aprovecho porque dentro de muchas cosas hablaba del equipo de trabajo, le quiero agradecer a Ricardo que gracias a su gestión llegaron nueve mil 873 juegos de ropa”, externó.

Local Supera Guanajuato media nacional de créditos hipotecarios