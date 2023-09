Adelanta Salamanca estudios preliminares para construcción de HGZ del IMSS

Salamanca, Gto. Salamanca sería la primera ciudad en la que se construya parte de la nueva infraestructura hospitalaria para Guanajuato, así lo adelantó Guillermo Flores García, Secretario del Ayuntamiento luego de que se dio a conocer el informe sobre la situación económica las finanzas públicas y la deuda pública del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), en cuyo avance físico y financiero de los programas y proyectos de inversión se destinaron 12 millones 985 mil pesos, para la elaboración de los estudios de preinversión para determinar la factibilidad de llevar a cabo la construcción de un hospital general de zona de 144 camas; de los cuales se ha empleado un millón cuatro mil 900 pesos.

Guillermo Flores García, Secretario del Ayuntamiento

“El municipio de Salamanca, se encuentra más adelantado que cualquier otro municipio en el estado, en el año 2022 el Ayuntamiento decidió aprobar la donación hacia el Seguro Social, publicada en el Periódico Oficial y posteriormente esta solicitud se subió al Consejo de Administración, encargado de recibir los inmuebles que pueden ser susceptibles para construcciones de unidades médicas, ya sea de cualquier nivel (…) en el año 2023 en el presupuesto del Seguro Social, en los estudios de preinversión que se tienen que realizar un estudio que para verificar la factibilidad y tener la certeza de la construcción del inmueble, Salamanca ya tiene una clave para proyectos, se le asignaron 12 millones de pesos hacer estos estudios, estos ya llevan un avance, inclusive un ejercicio del recurso de más de un millón de pesos que es la preparación de los contratos”, explicó el funcionario.

En cuanto la aceptación de la donación ofrecida por Irapuato, del predio identificado como “La Palma”, y el anuncio de la construcción de un Hospital General de Zona de 216 camas en beneficio de 352 mil 496 derechohabientes, aclaró que se trata del mismo proceso que ha seguido Salamanca desde hace algunos meses, sin embargo, para este ejercicio fiscal quedaría rezagado en los estudios de preinversión, ya que el recurso de la instancia no se modifica.

“Aquí en el tema de Irapuato ha habido mucha confusión, ellos a penas acaban de realizar un trámite que nosotros concluimos en octubre del año pasado, ellos ni siquiera tienen los estudios de preinversión, no es verdad que ya se haya concretado que el hospital se vaya a construir en Irapuato, lo cierto es que ellos hicieron un trámite que nosotros vamos más avanzados (…) en este ejercicio fiscal del 2023 Irapuato no va tener derecho al estudio de preinversión, porque no se modifica el presupuesto, ellos empezarían en el 2024 a hacer el estudio de preinversión, algo que ya se está haciendo aquí en el municipio de Salamanca”, detalló.

En cuanto a las donaciones de terrenos a favor del Seguro Social, el Secretario del Ayuntamiento dijo que estas en su mayoría son aceptadas por el Consejo Técnico, para contar con una reserva territorial que permita el desarrollo de estudios para ver la factibilidad de construir infraestructura hospitalaria.

“El Seguro Social claro que acepta todos los inmuebles que le sean donados, porque al final es una reserva territorial que ellos pueden utilizar, pero lo cierto es que en el avance nosotros llevamos la delantera y ahí está la información pública”, concluyó.