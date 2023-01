Conveniente enfocar esfuerzos en Hospital General de Zona: César Prieto

Tras años de retraso en la construcción de la unidad médica familiar del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), de 10 consultorios, sala de urgencias y área administrativa, en Villa Salamanca 400, el alcalde César Prieto consideró que es más conveniente se construya un Hospital General de Zona de 144 camas, con el que se tiene proyectado beneficiar a 218 mil 653 derechohabientes y trabajadores para proveer atención médica a la población de Salamanca y de regiones aledañas.

“El primero ya está en la cancha del Seguro Social, luego que ya nosotros donamos el terreno, ahora lo que se requiere ahora también es hacer las propias gestiones para que se dé un recurso, porque el Seguro tiene su propio recurso y su consejo define qué obras se realizan, ellos el año pasado publicaron que va a ver un hospital en Chiapas y otro en esta ciudad”, informó el alcalde.

A pesar de ello, César Prieto reconoció que el que el Seguro Social haya aceptado en donación el predio de Salamanca, que cuenta con una superficie de 69 mil 711 metros cuadrados ubicado en el bulevar Bicentenario, predio Loma de Granados, no es garantía de que se construya el nosocomio en la localidad.

“El hecho de que Salamanca haya entregado el terreno y que el Consejo del Seguro Social haya aceptado la donación, porque yo creo que el terreno para mi es el mejor del estado, por la ubicación, y que cuenta con todos los servicios, pero esto no implica que no pueda haber otros hospitales en el estado, ya que en el estado se cuenta con un rezago en materia Hospitalaria (…) la unidad de medicina familiar no ejerció el recurso, sin embargo, se pude buscar la manera que se realice, pero más conveniente que veamos el hospital regional, porque tendría más impacto en la ciudadanía y en la ciudad”, reiteró.

En 2016 el Ayuntamiento aprobó la donación del predio en que se construirá esta unidad médica, obra que se esperaba iniciara a principios de 2017, sin embargo, a falta de trámites de impacto ambiental y recientemente la pandemia se atrasó el proyecto mismo que cuenta con un presupuesto superior a los 50 millones de pesos, los cuales hasta este inicio de 2023 no han sido ejercidos.





Por ello, de acuerdo con el alcalde, este terreno fue adquirido a un costo menor, ya que los predios en la zona tienen un costo promedio de dos o tres mil pesos el metro cuadrado y el adquirido se pago en 500 pesos, es decir una cifra aproximada a los 34 millones 855 mil 500 pesos por los 69 mil 711 metros cuadrados que fueron donados a favor del IMSS, por lo cual esperaría que este predio sea considerado para un hospital, dadas las necesidades del municipio y la región.

