Nuevo hospital del IMSS requeriría restructurar movilidad de transporte público

Luego de que se dio a conocer que casi es una realidad la construcción del nuevo hospital del Seguro Social en Salamanca, concesionarios del servicio del transporte colectivo, manifestaron que se debe estructurar un estudio para determinar los derroteros que puedan cubrir esa ruta, ya que en la actualidad solo una de las 254 unidades registradas, pasa por la zona en modalidad suburbana, a un costado del predio ubicado en el bulevar Bicentenario, en el que se desarrollará la obra que va beneficiar a más de 200 mil derechohabientes.

La ruta 39, es la única que actualmente circula por las inmediaciones del predio denominado Loma de Granados, que el Municipio donó en favor del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), cuya frecuencia llega a ser de entre hora y media y dos, mientras que las rutas mas cercanas que podrían ampliar su derrotero son la 6, 9 y aquellas que van a Cárdenas y San José de Mendoza.

“En esta zona hay poco transporte, para ir al centro o trasladarse de allá para acá tomamos esta que va a las Liebres, si no hay que caminar hasta Clouthier para agarrar la 9 o la 6, o hasta Leona Vicario para la 12, porque no hay ruta para la Lázaro Cárdenas o Cipreses, pero si se va hacer el nuevo hospital se tendrán que meter más rutas para este lado, porque en todo en Bicentenario no hay ninguna”, estableció Humberto Ortega vecino de la colonia Lázaro Cárdenas.

Respecto a ampliar los derroteros o introducir nuevas rutas, el representante de la línea de transporte Villa de Barahona, Roberto Calvillo Ramiro, consideró que en conjunto con las autoridades los concesionarios deben realizar un estudio para determinar la factibilidad, sobre todo para cubrir la demanda que se pueda generar en la zona, tanto de habitantes de colonias vecinas, como los usuarios del centro hospitalario que pretende dar servicio a más de 200 mil derechohabientes.

Local La construcción del hospital del IMSS no debe ser politizado: Manzano

“No creo que los vehículos de una ruta rentable tengan que extenderse a otras colonias, porque en consecuencia lo largo o la distancia tendría que ser mayor y los horarios o la frecuencia, que actualmente tenemos en las rutas rentables se tendría que extender, ahorita estamos a cinco 10 minutos entre un vehículo y otro, si extendemos la ruta la espera del usuario sería mayor, entonces la gente ya no te espera”, externó.

En este sentido, Calvillo Ramiro que si bien se tienen algunas alternativas para cubrir la demanda del servicio, será a través de acuerdos y el trabajo coordinado con las autoridades que se determine cómo se atenderá el tema.

“Son cuestiones técnicas en el transporte que no son convenientes, lo conveniente es que deban entrar a revitalizarse las rutas que tienen pocos vehículos, por ahí es el camino y yo creo que lo vamos a seguir de acuerdo con las autoridades”, indicó.

De las más de 500 unidades registradas para prestar el servicio de transporte colectivo, en las modalidades urbano y suburbano, circulan en Salamanca alrededor de 254, debido a que a raíz de la pandemia disminuyó el 50% la movilidad y demanda del servicio, el cual no se ha recuperado desde entonces.

“Esto fue lo que nos dejó la pandemia, muchos vehículos se hicieron viejos y quedaron obsoletos, muchos concesionarios no los han podido renovar por la falta de movilidad, esperamos que todos estos grandes proyectos se vayan consolidando, ya que ellos además de reactivar el transporte van a contribuir a mejorar la economía de todo Salamanca, porque habrá más demanda de servicios y por consiguiente de productos”, concluyó.