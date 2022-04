Reitera gremio petrolero exigencias para mejorar condiciones laborales

Por segundo día consecutivo los trabajadores de la Refinería Ingeniero Antonio M. Amor (RIAMA), externaron las carencias e inestabilidad laboral de las más de 50 plantas de este centro de trabajo, destacando la falta de herramientas, insumos y medicamentos, ropa de trabajo, falta de apoyo de vivienda, prestamos administrativos y lo más importante que no hay contratación para nuevos trabajadores por el bloqueo de plazas.

En este sentido, los trabajadores petroleros en Salamanca partieron de dos frentes, por la puerta 4 del lado oriente y de la puerta 1 al norte, hacia el gimnasio Lázaro Cárdenas donde se sostuvo una asamblea para insistir en que hace falta mantenimiento en las plantas de proceso en la refinería que es considerada una de las más grandes de América Latina al contar con 53 plantas de proceso, por lo que se insiste en la necesidad de qué la empresa abastezca de los insumos necesarios y suficientes para poder realizar su trabajo.

Marchan petroleros para exigir respeto a su contrato colectivo y desbloqueo de plazas.

Dentro de las consignas hechas por los petroleros en esta marcha se pudo leer y escuchar a los afectados que Pemex no trabaja por el bien de su capital humano, que al ocurrir alguna desgracia serían los primeros afectados, al no contar con las mejores condiciones laborales no son las mejores y este problema se viene registrando desde el inicio de este Gobierno Federal está son las denuncias que han venido haciendo los trabajadores petroleros

Carece RIAMA de mantenimiento en sus 53 plantas de proceso.

El descontento con la administración y gerencia de Petróleos Mexicanos se hizo de dominio público, desde el pasado 18 de marzo en el marco de la conmemoración del 84 aniversario de la Expropiación Petrolera, en cuyo evento el secretario general del Sindicato de Trabajadores Petroleros de la Republica Mexicana (STPRM) Sección 24, Luis Miguel Lee Palos, así como los trabajadores de los diferentes departamentos y plantas desfilaron con pancartas exigiendo una solución a esta problemática que están viviendo.

La Refinería de Salamanca cuenta con poco más de cinco mil trabajadores sindicalizados.

El desaire

Así mismo el jefe político de la Sección 24 Fernando Pacheco Martínez, presidente del Grupo Renovador de la Unidad Sindical, lamentó que la gerencia de la RIAMA haya demeritado la marcha y peticiones de los trabajadores petroleros, que desde hace tres años esperan una respuesta favorable a sus demandas.

“Primeramente cuando se nos empezaron a bloquear las plazas temporales y posteriormente las plazas definitivas, tuvimos actividad en cada uno de los departamentos con los jefes de departamento y mandos medios tratando de buscar la manera de que a través de ellos se justificara nuestra actividad (…) la marcha paso como indiferente para la administración corporativa, hemos reclamado a través de oficios y en tres años no hemos tenido respuesta

Su fuerza laboral

La Refinería de Salamanca tiene una gran importancia a nivel nacional, al ser una de las seis del Sistema Nacional de Refinación y la única en producir y cumplir con la producción de lubricantes para el país, en ella se estima que hay poco más de cinco mil trabajadores sindicalizados, además de cinco mil jubilados y pensionados.

En prevención

Ante esta situación, el coordinador general del Frente Nacional Petrolero Sergio Carlos Morales Quintana, señaló que en todos los centros de trabajo de Pemex hace falta mantenimiento y tomar en cuenta que la prioridad es la calidad humana.; respecto a Salamanca indicó que los servicios de contra incendio están operando al 70%, además que de siete motobombas únicamente una funciona y no de manera óptima.