Esperan repunte en demanda de productos cárnicos de res y cerdo

Luego de que concluyó la temporada de Cuaresma, tablajeros de la ciudad esperan un repunte de al menos un 40% en la demanda de productos cárnicos de res y cerdo de cara al segundo fin de semana del periodo de asueto, situación que pondría al limite la capacidad de sacrificio del Rastro, en el que se llegan a sacrificar en promedio 65 reses y hasta 120 cerdos por día.

La escalada de precios de algunos productos de la canasta básica, dentro de los cuales la carne no es una excepción / Fotos/José Almanza

“Durante la Cuaresma se baja la venta, incluso muchos compañeros optan por tomarse jueves y viernes santo, ya que no hay venta, a partir del fin de semana ya se movió un poco más yo creo que conforme avancen los días vamos ir teniendo mayor demanda, que puede ser entre un 30% o 40%, solo esperemos que no haya otra situación que nos afecte el abasto de carne, hace tres semanas hubo un paro en el Rastro por una falla, ojalá ahorita que habrá más demanda no se repita una situación así”, indicó Manuel Núñez tablajero.

En cuanto al precio de la producción de carne de cerdo, los tablajeros señalaron que este se ha mantenido debido a un abasto muy importante y considerable en las granjas lo que ha disminuido el precio de la carne que tiene mucha demanda en comparación de la de res, la cual tuvo un ligero incremento, por lo que se esperan buenas ventas para los festivos que se acercan, como el día del niño o el día de las madres, aunque el día con mayor demanda es el día del padre en el mes de junio.

La escalada de precios de algunos productos de la canasta básica, dentro de los cuales la carne no es una excepción, no ha disipado esperanza de los carniceros, que siguen esperando a que su situación, y la de todos sus compañeros de oficio mejore. De acuerdo a los tablajeros, la carne ofertada en la localidad, es carne fresca y de calidad, más barata que la ofrecida en los diferentes centros comerciales de la ciudad, que generalmente proviene de empacadoras extranjeras que suelen congelar la carne.