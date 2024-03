Entre Jubilo y devoción recorre imagen del Cristo Negro calles de Salamanca

Entre jubilo y alabanzas la imagen del Cristo Negro del Señor del Hospital fue descendida para recorrer distintas calles del centro histórico, previo a la celebración eucarística de la solemnidad por el aniversario 464 de su llegada a Salamanca presidida por el Obispo de la Diócesis de Irapuato, Enrique Diaz Diaz, el primer obispo Emérito, José de Jesús Martínez Zepeda y 10 sacerdotes.

El recorrido comenzó en punto de las 10:3 partiendo de la puerta lateral rumbo al Andador Revolución, en donde cientos de feligreses esperaron la imagen para contemplarla y acompañar a los grupos parroquiales en la peregrinación, la primera estación se ubicó en la papelería “La Michoacana”, la segunda será un Laboratorio fotográfico, ambos en la calle Revolución, continúo por Álvaro Obregón y luego por la calle Benito Juárez, en esta vialidad se instalaron las dos últimas estaciones, la tercera en una imprenta y la cuarta en una zapatería y culmino en la entrada del Santuario del Señor del Hospital, para luego dar inicio con la celebración de la misa.

En medio de un ambiente festivo y en el marco de los 100 años de la consagración del nuevo templo del Señor del Hospital, el obispo de la Diócesis de Irapuato, Enrique Diaz Diaz, reiteró que, a pesar de las quejas y lamentos por el escenario de inseguridad que se vive en Salamanca, contemplar la imagen del Señor del hospital, representa un símbolo de esperanza y bendiciones para la población y los deseos tan anhelados de reconstruir la Paz.

"En el marco de esta celebración de los 100 años de la consagración del nuevo templo y los 20 años de nuestra diócesis, queremos refrendar que sin Cristo no hay salvación, No encontramos salida y sin él no construiremos la paz tan anhelada, al oír las quejas y lamentos de un clima de inseguridad de muchos males que se han venido desarrollando, también decíamos hay muchas cosas positivas y bellas, pero lo más valioso es Cristo que sigue siendo el centro de nuestra diócesis, familia y comunidad”, explicó.

La imagen del Cristo Negro de Salamanca, fue elaborada en 1543 en Pátzcuaro, Michoacán. Su historia para muchos es mi modo de milagro, pues de acuerdo a la leyenda, la imagen cambió el tono de su piel para no caer en manos de los españoles, el acontecimiento se registró un martes santo de cuaresma de 1560, ese mismo día inclinó su cabeza sobre su costado derecho tal y como se acabará de morir, un gesto que fue tomado como señal de que había escogido a Salamanca como su eterna morada.