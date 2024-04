Manuel López, el artesano que puso a Valle de Santiago en todo lo alto

Durante más de 30 años, el señor Manuel López Martínez ha realizado diferentes figuras de cartonería, al grado que en 2015, el ex presidente de México, Enrique Peña Nieto, y la ex primera dama, Angélica Rivera, le entregaron un reconocimiento, debido a que obtuvo el primer lugar nacional en creación artística, gracias a una figura que realizó de un caballo y de Emiliano Zapata.

El artista, quien tiene 93 años de edad, recordó que ese momento fue inolvidable para él, ya que tuvo la oportunidad de platicar con el ex mandatario de la nación, quien le entregó un reconocimiento y un incentivo económico; además, recordó que Angelica Rivera le dio un beso y en tono de broma señaló: “aún no me lavo la mejilla para recordar siempre a La Gaviota, pero fue un momento muy emotivo”, dijo en entrevista con El Sol de Salamanca.

Al hablar de los motivos por lo cual realizó una figura de cartón de Emiliano Zapata, conocido como el Caudillo del Sur o el Atila del Sur, es muy importante para él, ya que fue un campesino y militar mexicano que participó en la Revolución Mexicana como comandante del Ejército Libertador del Sur. Zapata se posicionó como uno de los principales revolucionarios desde la presidencia de Francisco I Madero.

Además, “Tierra y libertad” fue el lema de la lucha de Emiliano Zapata. Las exigencias del Caudillo del Sur adquieren hoy plena vigencia, pues es obligación de las instituciones del sector agrario hacer respetar las leyes y defender los derechos de las mujeres y hombres del campo mexicano.

Local Fomentan lectura a través de intercambios de libros

Por ello, el señor Manuel López dijo que los artistas expresan sus percepciones, emociones y sensaciones, a través de diversos recursos lingüísticos, plásticos y sonoros, pues una obra de arte es un producto que transmite una idea o una expresión sensible; se trata de la creación que plasma la intención de un artista.

Entrevistado en su casa, expresó: “para mí es un gusto haber recibido un reconocimiento de manos del ex presidente de México, Enrique Peña Nieto, y de su ex esposa Angélica Rivera, ya que nunca se había recibido en Valle de Santiago un premio a nivel nacional tan importante y también me dieron dinero en efectivo. Este reconocimiento es algo muy especial, ya que es algo que nunca había soñado y sonó Valle de Santiago en todo el país”.

De esta manera, dijo, Valle de Santiago no es solamente conocido por los siete cráteres a nivel nacional e internacional, sino también por las personas talentosas que son originarias de esta ciudad.

Aprendió en Salamanca

Manuel López contó que la cartonería la aprendió en la Casa de la Cultura de la Ciudad de Salamanca, con el profesor Osvaldo Ruelas, donde estuvo tres años en ese lugar.

Además, también aprendió fotografía en la escuela Kodak, de la Ciudad de México, posteriormente de ahí se fue Chicago, en donde tomaba una gran variedad de fotos y luego decidió acudir a la ciudad de Chicago, donde cursó la carrera en la escuela Ray Vogue School.

Entre las figuras de cartón que realiza, se encuentran las de Emiliano Zapata, el Caballito, el Caballero Águila y la Conquista, las cuales las realiza de gran tamaño, ya que dice para él significa grandeza, ya que se les debe de reconocer todo lo que realizaron; en este caso, Emiliano Zapata que luchó para darles a los campesinos tierra y libertad.

Por su parte, en la fotografía lo que realizó fue el retrato, ya que le gustaba el uso de la luz natural y la directora de la escuela les llevaba modelos para que les tomaran fotos.

“En esa época tomamos muchas fotos de mujeres con poca ropa, era algo diferentes para todos nosotros. Mucha gente se escandalizó al ver nuestras fotos, pero nosotros lo veíamos como un arte”.

Posteriormente, estuvo en Indiana en donde estudió la carrera de Ingeniería en Siderúrgica , lo cual fue algo muy bonito para él, ya que se fue a Estados Unidos a trabajar sin papeles y le dieron una beca para estudiar una carrera profesional, gracias a que hablaba muy bien el inglés.

Luego decidió regresar a México, ya que extrañaba su ciudad, su estado y su país y trabajó en diferentes estados de la República Mexicana como ingeniero y a nivel nacional le dieron un diploma por la foto que tomó de la Catedral de la Ciudad de México.

Además, instaló su estudio fotográfico llamado El Imperial, en uno de los portales de Valle de Santiago, por lo que fue el primer fotógrafo que utilizó el color en esta ciudad, además tardaban en entregarle las fotos a las personas varios días, ya que tenían que revelar hasta la Ciudad de México en el laboratorio de la compañía Kodak, pero con el transcurso del tiempo tuvo todo el equipo necesario para imprimir las fotos en su laboratorio.

Manuel López tuvo su negocio de fotografía en el portal del Jardín Principal, donde durante muchos años tuvo la Mueblería el señor Diego Soto, por lo que agradece a muchas personas que acudieron a tomarse fotos en su estudio fotográfico y a llevarle fotos para que se las imprimiera o ampliara en diferentes tamaños, él tuvo que cerrar su negocio para irse a trabajar en diferentes ciudades de la República Mexicana como ingeniero.

“Primero me dediqué solamente a los retratos, luego a la fotografía nocturna, a los murales, cada una fueron importantes para mí. Por lo cual estoy contento porque durante más de 50 años he sido fotógrafo y durante más de 30 años artesano con especialidad en cartonería”, expresó.

Valle de Santiago Mercado Miguel Hidalgo de Valle de Santiago, una joya de la arquitectura moderna

Tiene más de 50 años como fotógrafo

El señor Manuel López durante más de 50 años se dedicó a la fotografía por lo cual está contento por dar a conocer sus obras, ya que para él la fotografía es expresar arte, amistad y expresar muchas cosas más y le gusta expresar también las estaciones del año.

“ Me gusta mucho la naturaleza, por lo cual disfruto al ver las plantas de mi jardín. Pero también tomarles fotos al ver las hojas de las camelinas en el piso, las flores en la primavera y la gente abrigada en el invierno, cada persona nos da un mensaje, cada época del año también” dijo.

Además, gracias a su talento obtuvo una mención honorífica al tomarle una foto a una mujer adulta con un rebozo en tiempo de invierno, las otras fotos que mandó a ampliar se las compró la señora Olivia Ramírez, la cual era dueña del hotel de la Merced , que se ubicaba frente a lo que era el Cinema Valle. Y el licenciado José Luis Sánchez Reyes – que en paz descansen los dos – le compró una foto donde se veían el cielo, las nubes y de fondo la emblemática Parroquia de Santiago Apóstol.

Sus estudios

El artista Manuel López quien actualmente tiene 93 años de edad, estudió la primaria en el Colegio América, hasta cuarto año ya que en esa época solamente las personas podían estudiar cuatro años en la primaria. Luego del Colegio América – el cual se llama actualmente Instituto América - se fue a estudiar a la Escuela Primaria La Corregidora y debido a que en el año de 1944 todavía no abrían la Secundaria Benjamín Lara, la cual fue la primera que hubo en Valle de Santiago.

Ante dicha situación, muchas personas se fueron a cursar la secundaria en León, Salamanca, Irapuato o a Celaya, por lo que el artista se fue a vivir a la Ciudad de México, otros a los estados de Querétaro, Hidalgo, por lo que la secundaria la terminó en el año de 1947.

Posteriormente finalizó la Preparatoria en la escuela José Vasconcelos, donde tuvo el honor que el propio José Vasconcelos Calderòn el cual fue un abogado, político, escritor, educador, funcionario público, pedagogo y filósofo mexicano. Le diera clases de Filosofía a èl y a sus compañeros de salón, esta escuela se ubicaba en la calle Serapio Rendon número 63, en la capital del país.

Ahí reprobó una materia la de Etimologías, por lo que terminó el Bachillerato en la Prepa número uno de la Ciudad de México.

Estudió también fotografía en la UNAM

Luego de cursar la preparatoria en la Prepa número uno que está incorporada a la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) donde también estudió la carrera de Ingeniería Mecánica durante dos años y además formó el Club Fotográfico de Ingenieros, donde organizaban exposiciones y participó en un concurso donde ganó el primer lugar con la foto de la Catedral de la Ciudad de México, decidió irse a buscar el sueño americano a Estados Unidos.

Local Valle de Santiago contará con un museo

Posteriormente al no terminar la carrera de Ingeniería Mecánica decidió irse a trabajar sin papeles a Estados Unidos, primero estuvo en Chicago donde estudió fotografía, posteriormente se fue a Indiana donde encontró a su amigo Raúl Mosqueda quien vivía en la calle Manuel Doblado, de Valle de Santiago y lo apoyó para que estudiara en una Universidad de Indiana, en Estados Unidos donde le dieron una beca para cursar la carrera de Ingeniería en Siderúrgica, lo cual fue muy difícil ya que sufrió mucha discriminación por ser mexicano y por no tener papeles para vivir de manera legal en ese país.

Posteriormente al terminar la carrera decidió regresar a Valle de Santiago, donde instaló su estudio fotográfico en uno de los portales del jardín principal, para posteriormente dedicarse a dar clases de inglés en la Secundaria Benjamín Lara y Santana, al igual que de Matemáticas.

Posteriormente cerró su negocio y se dedicó a trabajar en una compañía constructora donde laboró durante muchos años en diferentes estados del país como ingeniero principalmente en Michoacán, Guanajuato, La Paz, Baja California Sur donde se jubiló en el año 2005.

Por lo que se dedicó nuevamente a la fotografía y a la cartonería, actualmente está casado con la señora Marisela Franco a la cual conoció hace trece años en la Alameda de Valle de Santiago, la cual es su tercera esposa.

La primera esposa que tuvo es Ofelia Salazar con la cual duró 15 años de casados, con quien tuvo cuatro hijos, los cuales son Pedro López quien ya falleció, Raúl López el cual es ingeniero civil, Manuel López, el cual es Licenciado en Administración de Empresas y Alejandro López quien se dedica al comercio y estudio para chef.