Gremios Unidos preparados para realizar festividad de Corpus Christi

Gremios Unidos de Salamanca, se prepara para llevar a cabo la tradicional festividad de Corpus Christi en su 312 edición, donde se llevará a cabo la procesión por calles del primer cuadro de la ciudad.

“Ya tenemos el programa de los gremios del 29 de mayo al siete de junio, en donde cada gremio tiene su participación, estamos muy contentos porque nos tocó cerrar los 100 años del ahora Santuario diocesano del Señor del Hospital; pedimos que la gente nos acompañe a participar ya sea en la procesión y nos gustaría poder contar con una gran participación de gente”, explicó José Vargas García, representante de los nueve gremios

“De estos 100 años tenemos la culminación del templo mayor, entonces por ello invitamos a toda la población a que participe, ahorita son los 100 años y no sabemos quienes alcancen a festejar otros 100 años, esto es histórico y única para nosotros; quizá al inicio eran las mismas palabras, pero gracias a dios nosotros somos partícipes de ellos; esta peregrinación es en punto de las cuatro y media saliendo del templo de nativitas, realizar el recorrido por todo Juárez y llegar hasta el templo de San Agustín y de ahí nos esperarán todos los sacerdotes que participaron en la procesión. De ahí llegaremos al Santuario del Señor del Hospital con la réplica del Cristo Negro y es por ello que invitamos a cada uno de los salmantinos”; Santiago Conejo Rangel, tesorero del patronato de Gremios Unidos de Salamanca.

Los Gremios Unidos comentaron que para esta 312 edición se contará con la participación de ocho gremios además de la participación de presidencia municipal, quienes están apoyando con lo correspondiente a la seguridad de los contingentes.

“Están participando los gremios Herrero, Panadero, Comerciante, Textil y Artesanal, Tablajeros, Albañil, Zapatero, Presidencia Municipal y cerraremos con los Agricultores en honor al Sagrado Señor del Hospital; Tenemos buena relación con el municipio contaremos con el apoyo de Tránsito y Seguridad pública, Protección Civil, estaremos bien resguardados y estamos trabajando conjuntamente con el municipio para que salga de buena manera y no se presenten accidentes”, explicó Santiago Rangel.

En cuestión de la tradición Cera Escamada se estarán realizando modificaciones al uso y presentación de ellas, ya que derivado a las altas temperaturas es imposible realizar el recorrido con ellas, por lo que se pretende colocarlas a la entrada del santuario o al inicio de los gremios. Mientras que en materia de pirotecnia no se hará uso de la misma por recomendaciones de Protección Civil.

“Teníamos muchas ilusiones de que participara la cera labrada en la procesión pero debido a las altas temperaturas se va a derretir, porque es una cera muy especial la que se mandó a hacer porque hablará de los 100 años y el festejo que cierra Gremios Unidos, estará exhibida a partir del día 30 hasta terminar los gremios, entonces es una pena que no podamos presentar la cera que será única en esta ocasión; en cuestión de castillos ya está prohibido en el primer cuadro de la ciudad, debido a las detonaciones tan fuertes que había se activan alarmas y por parte de Protección Civil está prohibido y si hay alguna contingencia no se quemará nada, solo tenemos permitido quemar unas cajas de luces, pero eso dependerá de la economía del gremio, uno quisiera quemar miles de cajas pero siento que ya es pecado quemar mucho dinero, lo haremos simbólico y que no se pierda la tradición y vean lo esencial que es el corpus”, concluyeron.