Descarta Lorenzo Córdova sumarse a la campaña de Xóchitl Gálvez

Guanajuato, Gto.- El exconsejero del Instituto Nacional Electoral (INE), Lorenzo Córdova Vianello descartó sumarse al equipo de precampaña de Xóchitl Gálvez, esto luego de participar en la inauguración a la plenaria de diputados del PAN en Guanajuato.

A su llegada a la sede del Poder Legislativo en la capital del estado, dijo que han sido mucha la especulación sobre su participación en eventos partidistas, sin embargo aseguró que su presencia obedece a compartir su experiencia como extitular del INE y no a un interés en particular.

A pregunta expresa sobre que en política no hay visitas de cortesía, al hacer referencia a que posiblemente estaría buscando un escaño al interior del PAN, Lorenzo Córdova de manera tajante aseguró que a lo largo de su actividad, incluso antes de ocupar cargos públicos ha realizado visitas de “cortesía”, sobre todo en una labor como académico.

“Eso es lo que he hecho toda mi vida, hasta en la Cámara de Diputados hice una visita de cortesía cuando me invitaron, se especula mucho y todo mundo anda buscando endilgarle filias y fobias o cercanías políticas a la gente. Mi presencia aquí es muy sencilla, incluso antes de ocupar cargos públicos lo hice, soy un académico y se me invita a hablar y expresar mis puntos de vista, en reuniones y con actores políticos”, agregó.

Sostuvo que el participar en un evento partidista, no lo condicionan militar o tomar una postura o adhesión a cargos políticos, sino por el contrario lo hacen participe a la vida pública y política del país.

“Hoy me invitan como académico para exponer mi punto de vista en el proceso electoral y aquí estoy, entre otras cosas les voy a decir es que entre una de mis preocupaciones es cómo las dos principales fuerzas políticas, la coalición gubernamental y la coalición opositora más relevante han vulnerado o simulado el cumplimiento de las reglas, adelantando algo que no le conviene al proceso electoral los actos de proselitismo”, acotó.

Lamentó que previo a conocerse quiénes serían las y los precandidatos para la presidencia de la república, en algunos de los casos se realizaron actos anticipados de campaña, siendo los menos los que se ciñeron a las reglas electorales.

“Me invitaron para que yo de mi punto de vista, no para que me sumara a un proyecto político, nunca he militado en un partido político, nunca he estado en una campaña política (…) Yo con la acción política, con el servicio público cerré”, subrayó.

En ese sentido, vislumbró un proceso electoral complejo y polarizado, y que desde su inicio ha estado viciado, lo que va complicar el total desarrollo de las elecciones en el país.

“Este proceso electoral estamos frente a desafíos operativos y por un juego al límite de los actores políticos, es decir, por los hechos que fueron precampañas y que anticiparon los tiempos, y que habla de una de una dificultad de las autoridades electorales para conducir el arbitraje. Va a ser un proceso muy complicado por esa circunstancia”, añadió.

Finalmente dijo que si en algún momento algún otro partido político le hace la invitación para tener una participación para compartir sus experiencias en el ámbito electoral, lo hará.