Llama Iglesia a votar en libertad el próximo dos de junio

El Obispo de la Diócesis de Irapuato, Enrique Díaz Díaz, dijo que como Iglesia católica están haciendo un llamado unánime para pedir a la ciudadanía de todo el país a que salga a votar el próximo dos de junio y que lo hagan de una manera consciente y libre.





Autoridades religiosas invitaron a la población a ejercer su derecho al voto libre y secreto.





Durante su conferencia de prensa dominical, Enrique Díaz Díaz compartió un mensaje de la Conferencia del Episcopado Mexicano, titulado “Por el bien de México, participación y civilidad para construir democracia y unidad”, dirigido a las candidaturas a los poderes políticos y a la sociedad en general, con el objetivo de promover la participación el próximo dos de junio.

“Nos encontramos a un paso de la histórica jornada electoral del domingo dos de junio, de la que todos esperamos que se caracterice por la participación, legalidad y civilidad y den por resultado la unidad social y un fortalecido espíritu de esperanza para el futuro de nuestro país; somos más de 130 millones de mexicanos, de los cuales cerca de los 99 millones estamos convocados a sufragar para emitir los votos correspondientes que den rumbo a nuestros próximos seis años”.





Enrique Díaz Díaz compartió las peticiones dirigidas a toda la ciudadanía y a las y los aspirantes a algún cargo público, para que la jornada electoral se lleve a cabo sin incidentes.





Respecto a la declaración que realizó Alma Alcaraz, durante la firma del acuerdo por la Paz entre las candidatas a la gubernatura de Guanajuato, sobre una invitación a los sacerdotes a no hacer comentarios negativos sobre Morena, el Obispo comentó que hasta el momento no se tiene conocimiento de que algún integrante de la iglesia haya dicho algo parecido, ya que ellos tienen muy presente que no es posible el externar opiniones durante las misas.

“No hemos detectado que alguien públicamente en los momentos religiosos que hayan dado un mensaje a favor o en contra de ninguno de los partidos, algunas de las acciones que estamos teniendo, al dar mensajes o invitaciones a votar, algunos lo toman como si estuviéramos con algún partido, pero es un mensaje muy general para todas las personas para recordarles que es su derecho y obligación que escojamos las autoridades que consideramos más convenientes”.





Por una jornada en paz



Enrique Díaz Díaz compartió las peticiones dirigidas a toda la ciudadanía y a las y los aspirantes a algún cargo público, para que la jornada electoral se lleve a cabo sin incidentes, que se ejerza el derecho a votar sin miedo y sin presiones.

➡ Suscríbete a nuestra edición digital

“Invitamos a toda la ciudadanía con credencial de elector a salir el domingo dos de junio a votar en libertad por sus candidatos de su preferencia según los puestos de elección popular en contienda; no tengamos miedo a salir a votar, no nos dejemos coaccionar por nadie, para votar, no salir a votar, o hacerlo por presiones de cualquier tipo, todos tenemos derecho a votar libremente, nuestro voto es secreto y como tal debe ser respetado plenamente, salgamos a votar con responsabilidad y convicción, a ejercer nuestros derechos”, señaló.