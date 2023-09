Cierran convocatoria para antología histórica el próximo 8 de septiembre

El próximo 8 de septiembre, será el último día para la inscripción de las personas que estén interesados en participar en la convocatoria “Rincones de Nuestra Ciudad: Voces de Colonias y Barrios Salmantinos”, esto con el propósito de que su relato pueda integrarse sin ningún problema a la antología histórica que realizara el Archivo Histórico de la ciudad.

Te recomendamos: Aumenta interés por la lectura en salmantinos

Los interesados en participar deben de seguir las bases que marca la convocatoria que se encuentra en la página de Salamanca Municipio al ingresar al siguiente link https://salamanca.gob.mx/wp-content/uploads/2023/08/Convocatoria-actualizada.pdf?fbclid=IwAR2YolzOpXuABplvZpGqHFxD0DPXVY9-AcuhipumNGdG-H1BVwRtVbfUNG0 .

Entre las bases que se piden son las siguientes: tema; en donde se retratan momentos que llenan de orgullo vivir en alguna colonia, historias de personas cuyo trabajo tuvo un impacto positivo en nuestra ciudad, historias que contaron nuestros abuelos y abuelas y que no queremos que se olviden, cómo vivimos las tradiciones que nos caracterizan como salmantinos, alguna vivencia que hayas pasado en tu infancia o juventud en las plazas, jardines y calles de la ciudad; participantes; Podrán participar todas las personas nacidas o residentes del municipio de Salamanca, sin distinción en su género, edad, discapacidades, condición social o de salud, religión, opiniones, preferencias sexuales, estado civil o cualquier otro motivo.

Local Abre municipio convocatoria para compilación de relatos

En el caso del Formato del texto; deberán ser originales e inéditos, con una extensión máxima de 5 cuartillas, enviados en formato de Word, con tipografía Arial o Times New Roman, en tamaño de 12 puntos y con un interlineado de 1.5 puntos y los textos no deberán contener índices ni imágenes que no sean indispensables para la comprensión del relato.

Los archivos deberán llamarse como el relato en cuestión, el cuerpo del correo electrónico contendrá el nombre completo del autor, lugar de origen (colonia, barrio o comunidad), correo electrónico y número de teléfono.

La convocatoria «Rincones de Nuestra Ciudad: Voces de Colonias y Barrios Salmantinos” tiene como fin la recopilación de relatos relacionados a personas notables, así como hechos importantes para nuestras colonias, barrios, y momentos que nos enorgullecen de ser de Salamanca.

➡ Suscríbete a nuestra edición digital

A esta actividad se sumó la exposición Memorias Reveladas, en donde se hace un recuento de las transformaciones que ha sufrido Salamanca, a través del tiempo.