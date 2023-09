Se entregaran alrededor de dos mil paquetes de útiles escolares

A través de donaciones ciudadanas, el DIF municipal entregará más de dos mil 500 paquetes de útiles escolares, a familias de estudiantes en situación vulnerable en colonias y comunidades; para que las y los alumnos puedan continuar con sus estudios, así lo informó su presidenta Eugenia Leonor Martínez Carrillo.

“Esta semana inicaremos con la entrega de útiles escolares por si saben de alguien que necesite, que se encuentre en una situación vulnerable vamos a entregarle su paquete de útiles o bien acudir a las instalaciones del DIF; por el momento visitaremos la colonia La Cruz, El Pitayo, La Olimpo, Reforma y comunidades del norte, si alguien lo necesita los vamos a atender; ahorita tenemos más de dos mil 500, cada paquete contiene lo básico como libretas, colores tijeras, hojas de papel bond”, comentó la presidenta del DIF municipal.

Esto se llevó a cabo por parte de la Dirección de Participación Social del DIF municipal en donde a través del apoyo con donativos de la población salmantina se podrá llevar a cabo esta entrega de útiles escolares para la población más vulnerable de la ciudad.

“Todavía la semana pasada seguían llevando, no solamente los vamos a repartir porque si, hacemos un estudio de las colonias y de las personas que lo necesitan, nos dirigimos con las lideres quienes tienen que ser my realistas en cuestión de las personas que no pueden adquirir sus útiles para nosotros poder llegar con ellos; una semana antes va un grupo de asistencia social entre ellas trabajadoras sociales, porque es como nos damos en cuenta de mas situaciones que están en riesgo como falta de medicamento, niño descuidado”

En algunas situaciones han detectado la falta de uniformes, o zapatos, el DIF municipal busca a algún otro donador para que se pueda atender este tema o bien en la administración municipal para cubrir la necesidad.

“Buscamos un padrino para cubrir esta necesidad. El año pasado tuvimos más de 20 padrinos ya para que no sea como todo un proceso de donación y pase por una dirección, nos comunicamos con esta persona para que ello para que los menores puedan tener lo que necesita más rápido, pero no solamente en esta cuestión, sino que también si necesita una despensa trabajamos en conjunto porque cuando hacemos este recorrido nos damos cuenta de más necesidades que los útiles escolares”

Esta entrega se iniciará en las colonias de la zona sur, y posteriormente en las comunidades de la zona norte.