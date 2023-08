Abre municipio convocatoria para compilación de relatos

El Gobierno Municipal, abrió la convocatoria "Rincones de Nuestra Ciudad: Voces de Colonias y Barrios Salmantinos”, cuya finalidad es la recopilación de relatos relacionados a personas notables, así como hechos importantes para nuestras colonias, barrios, y momentos que nos enorgullecen de ser de Salamanca, los mejores serán publicados en una antología.

La invitación es abierta a personas nacidas o que residen en el municipio y tiene como fin la recopilación de relatos relacionados a personas notables, así como hechos importantes para nuestras colonias, barrios, y momentos que nos enorgullecen de ser de Salamanca.

Los textos seleccionados se publicarán en una antología en formato digital bajo una licencia que permitirá compartir y redistribuirlo por cualquier medio, acreditando la autoría, sin fines comerciales y sin modificaciones.

Estos deberán ser originales e inéditos, con una extensión máxima de 5 cuartillas, asimismo deberán ser enviados en formato de Word, con tipografía Arial o Times New Roman, en tamaño de 12 puntos y con un interlineado de 1.5 puntos. Los textos no deberán contener índices ni imágenes que no sean indispensables para la comprensión del relato.

En caso de que el texto incluya fotografías, éstas deberán ser originales e inéditas y deberán anexarse por separado en el correo electrónico.

Los documentos deberán enviarse al correo electrónico archivohistoricosalamanca@gmail.com a partir del 7 de agosto y termina el 25 del mismo mes.

Los archivos deberán llamarse como el relato en cuestión, el cuerpo del correo electrónico contendrá el nombre completo del autor, lugar de origen (colonia, barrio o comunidad), correo electrónico y número de teléfono. El asunto del correo deberá contener el título del relato y el nombre de la persona participante.

El Comité Organizador evaluará la relevancia histórica, la calidad del texto, la pertinencia al tema, la originalidad y el cumplimiento a las bases de esta convocatoria con la finalidad de seleccionar los mejores textos para su publicación.

Esta actividad, se realiza con el objetivo de enaltecer y difundir la semblanza e identidad de Salamanca que marca la autenticidad e identidad de los ciudadanos.